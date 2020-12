Casa Real.- El ministro de Cultura defiende delimitar los actos públicos y privados de la Casa Real

03/12/2020 Doña Letizia recibe el saludo del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, a su llegada al Palacio Real de Madrid (España) a 03 de diciembre de 2020. POLITICA Casa de S.M. el Rey



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha abogado este viernes por "avanzar en delimitar" los actos públicos y privados de la Casa Real porque, a su juicio, "una cosa es la ética pública y otra la privada".



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Uribes ha asegurado que el Rey Felipe VI será "el primer interesado" en avanzar hacia la "transparencia" de la institución después de la polémica generada en torno a la investigación del Rey emérito Juan Carlos I.



En esta línea, el ministro ha asegurado que no le "consta" que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificase formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del Rey emérito la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos.



Uribes ha insistido en que "todas las personas" son "iguales ante la ley" y, por tanto, deben recibir "un trato igual". Con todo, el ministro ha pedido separar a la persona de la institución, y ha dejado claro que el Ejecutivo será "el primero" en preservar la monarquía.



En esta línea, el titular de Cultura y Deporte ha reivindicado la monarquía como uno de los tres grandes frutos del pacto constitucional. "Ese pacto resolvió tres grandes problemas: la monarquía y república se resolvió con una monarquía parlamentaria, y también la cuestión religiosa y territorial", ha explicado.



Así, Uribes ha repetido que "los tribunales son para todos". "Otra cosa es que el jefe del Estado en la Constitución tenga inmunidad. Lo que significó el debate del 78 entre monarquía y república... se optó por una monarquía sin poderes. Si no tiene poderes, de los actos públicos no es responsable, es otro poder el responsable", ha justificado.



Por último, Uribes ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase que el Rey emérito "no es un ciudadano más". "Necesita un curso de primero de derecho constitucional", le ha espetado.