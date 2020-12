Bruselas aplaude que quede "intacto" mecanismo que vincula fondos a valores

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jrováou, valoró este jueves que el acuerdo a Veintisiete para desbloquear el presupuesto comunitario y el plan de recuperación pospandemia deje "intacto" el mecanismo para vincular su desembolso a los valores del Estado de derecho. EFE/EPA/POOL / OLIVIER HOSLET / Archivo

Bruselas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, valoró este jueves que el acuerdo a Veintisiete para desbloquear el presupuesto comunitario y el plan de recuperación pospandemia deje "intacto" el mecanismo para vincular su desembolso a los valores del Estado de derecho.

El funcionamiento de este mecanismo era el motivo por el que Hungría y Polonia habían vetado la aprobación del paquete presupuestario, aunque finalmente el texto legal del instrumento no ha variado y solo se ha añadido una declaración aclaratoria que clarifica que la condicionalidad de Estado de Derecho se aplicará de forma "objetiva, justa e imparcial" a todos los Estados

Además, apunta que si algún país recurre esta legislación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer penalizaciones hasta que haya una sentencia.

Sin embargo, no se modifica la regulación en sí misma, que permitirá por primera vez que se congelen las ayudas a un país si se producen violaciones del Estado de Derecho que afecten al presupuesto comunitario, si así lo propone la Comisión y es aprobado por una mayoría cualificada de los Veintisiete.

"Estoy satisfecha de que el texto legal de la regulación sobre la condicionalidad del Estado de derecho permanezca intacto. Contiene una buena definición del Estado de Derecho, habrá votos por mayoría cualificada en la decisión cualificada del Consejo", señaló Jourová.

El instrumento que hasta ahora usaba Bruselas para vigilar las violaciones de los valores del Estado de Derecho, recogido en el artículo 7 de los tratados y que ya se ha iniciado contra Polonia y Hungría en el pasado, requería la unanimidad de los Estados miembros para llegar a aplicar su sanción final: la pérdida del derecho a voto en el Consejo.

No obstante, como Hungría hubiera vetado una sanción tal contra Polonia y Polonia hubiera hecho lo propio con Hungría, este mecanismo nunca llegó a generar resultados en Bruselas.

Jourová, que como antigua comisaria de Justicia ha sido una de las mayores defensoras de los valores del Estado de Derecho y la necesidad de vigilar la situación en Budapest y Varsovia, celebró que Bruselas haya ganado "un nuevo elemento importante en nuestra caja de herramientas del Estado de Derecho".

"Entiendo que algunos Estados miembros quieran buscar certidumbre legal sobre este importante asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es su derecho. Confío en que el procedimiento irá rápido. Bajo mi punto de vista, hablamos de meses más que de años", señaló la actual vicepresidenta de la Comisión.

Fuentes europeas dijeron este jueves que este recurso podría tramitarse bajo el procedimiento acelerado ante la corte con sede en Luxemburgo, lo cual impulsaría el proceso, cuya duración se había situado inicialmente en un año o más.

La política checa valoró que la espera hasta la llegada de este instrumento "ha merecido la pena" y afirmó que la Unión Europea "necesita estar mejor equipada para lidiar con las consecuencias de las deficiencias en el Estado de Derecho, en este caso las que afectan al presupuesto".