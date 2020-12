Brasil.- Brasil pide a los gobiernos locales que eviten los cierres porque el turismo "no lo aguantaría"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El nuevo ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado, ha asegurado este jueves que el sector turístico "no va a aguantar" las medidas contra el coronavirus que impliquen nuevamente cierres y cuarentenas, por lo que ha pedido a las autoridades locales que descarten esta posibilidad.



"Aprovecho la oportunidad para apelar a las autoridades municipales y estatales para que no decidan volver a cerrar las actividades ligadas con el turismo, especialmente en el periodo navideño", ha pedido.



"No tendremos recuperación económica", ha asegurado Machado en una nota emitida tras su confirmación oficial en el puesto un día después del cese del anterior responsable de esta cartera, Marcelo Álvaro Antonio, entre acusaciones de este último sobre un supuesto intento por parte del primero de echarle del Ministerio.



"Tendremos la mejor recuperación económica posible gracias al turismo. Por eso hago este llamamiento, no podemos cerrar el sector nuevamente", ha insistido Machado, quien a su vez ha defendido la labor del Gobierno de Brasil y su Ministerio en la lucha contra la COVID-19.



"El Ministerio de Turismo ha sido ejemplo de cómo informar a todo el país sobre cuáles son las mejores prácticas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus", ha afirmado, mientras que el Gobierno "trajo los deberes hechos de casa", aprobando medidas que "protegieron los empleos de los brasileños".



Las palabras de Machado se producen el mismo día en que Brasil vuelve a superar los 50.000 nuevos casos de coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos ha descendido ligeramente con respecto a días anteriores.



En esta ocasión, el Ministerio de Salud ha informado de 53.347 contagios y 770 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que significa un global de más de 6,78 millones de casos acumulados y 179.765 muertos.



El sureste del país continúa siendo el territorio más afectado por la pandemia, con más de 2,35 millones de casos acumulados y 82.200 muertes entre los cuatro estados que conforman la región, siendo el de Sao Paulo el que cuenta con mayor incidencia, con más de 1,31 millones de contagios confirmados y 43.661 fallecidos.



En el caso de Río de Janeiro, por tercer día consecutivo, la Secretaría estatal de Salud ha confirmado más de un centenar de fallecidos y más de 3.000 nuevos casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han sumado 116 decesos y 3.560 positivos.