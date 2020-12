Bonos basura ante riesgo que podría limitar ganancias: Barclays

(Bloomberg) -- Después de un repunte abrasador desde marzo, será difícil que los precios de los bonos basura suban mucho más el próximo año, al menos en función de una medida.

Las empresas podrían recomprar más de la mitad de los bonos basura pendientes en EE.UU. a precios inferiores a los niveles actuales del mercado, según un informe de Barclays Plc publicado el viernes. Hacerlo puede permitir que las corporaciones recorten costos endeudamiento, por lo que tienen un incentivo real para considerarlo.

Las recompras podrían ocurrir en función de términos conocidos como disposiciones de compra incorporadas en la mayoría de los bonos basura, que permiten a las empresas recomprar su deuda a precios predeterminados antes de que los bonos venzan. Los bonos a menudo no se negocian muy por encima de sus precios de venta porque, de lo contrario, los inversionistas podrían enfrentar pérdidas relativamente grandes si las empresas reembolsan la deuda y emiten nuevos valores.

Alrededor del 57% de los bonos tienen restricciones de compra de esta manera, según Barclays, incluso si los valores no han llegado a una fecha en la que puedan volver a comprarse. Esa proporción se ha disparado a medida que los rendimientos han caído en los mercados de renta fija, especialmente en las últimas semanas. El monto de la deuda de alto rendimiento que podría recomprarse en los tres meses siguientes se duplicó con creces entre finales de octubre y el viernes, según datos compilados por Bloomberg.

"Una de las limitaciones más significativas en los altos rendimientos el próximo año podría provenir del nivel elevado de bonos que cotizan por encima de los precios de compra", escribieron estrategas de Barclays liderados por Bradley Rogoff.

Los bonos basura han subido alrededor de 32% desde fines de marzo, según datos del índice Bloomberg Barclays, ya que la Reserva Federal ha respaldado a los mercados de crédito en medio de la pandemia y los inversionistas tienen más esperanzas de que las vacunas restablezcan la normalidad.

La ventaja de muchos precios de bonos basura está limitada por las restricciones de recompra, pero aún hay desventaja si los rendimientos de los bonos suben. Eso significa que cualquier ampliación del diferencial afectaría a los precios ahora mucho más de lo que los ayudaría a reducirlos, según un informe el viernes del analista de Bloomberg Intelligence Noel Hebert.

Los inversionistas pueden protegerse contra restricciones de recompras. Si los pagos de intereses son lo suficientemente altos en un bono, por ejemplo, puede limitar la desventaja de la nota recomprada, asegura William Zox, gerente de cartera en Diamond Hill Capital Management.

Y los inversionistas que buscan evitar la deuda con restricciones de recompra pueden centrarse potencialmente en las industrias más afectadas por el covid-19, como las aerolíneas y los juegos, según estrategas de Barclays. Según Barclays, solo el 15% de esta deuda está limitada a opciones de pago dentro del próximo año, en comparación con el 25% de la deuda para las empresas menos afectadas por la pandemia.

"Esto implica que si bien las restricciones de recompra limitarán la apreciación en el futuro, todavía hay espacio para competir por el segmento más expuesto en el corto plazo", escribieron los estrategas.

Nota Original:Junk Bonds Face a Risk That Could Limit Gains, Barclays Says

