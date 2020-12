Bolivia registrará por primera vez la unión libre de una pareja homosexual

David Aruquipa (d) y Guido Montaño (i), realizan un brindis este viernes luego de que el Servicio de Registro Cívico (Sereci), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, emitió una resolución que permite el registro de la "unión libre". EFE/STRINGER

La Paz, 11 dic (EFE).- La larga lucha de una pareja boliviana del mismo sexo por lograr que su unión sea reconocida legalmente ha dado frutos con el sí del Registro Cívico a inscribirles, meses después de que un tribunal les diera la razón.

El Servicio de Registro Cívico (Sereci), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, emitió una resolución que permite el registro de la "unión libre" entre David Aruquipa y Guido Montaño.

La pareja fue notificada sobre esta resolución el jueves en la tarde, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, destacó Aruquipa en declaraciones a Efe.

"Eso para nosotros ha sido muy importante porque si bien marca un precedente para el reconocimiento de la unión civil, si bien es en esta primera instancia muy enfocada en nosotros dos, marca un precedente para que pueda lucharse ahora para que esto sea un derecho ampliado a toda la población", remarcó el activista.

Aruquipa y Montaño llevan once años como pareja y dos en la "lucha" por el reconocimiento legal de su unión.

La pareja denunció la vulneración de sus derechos ante la negativa del Sereci de registrarles, mientras que la entidad argumentó que este tipo de uniones no están previstas en la legislación boliviana y no dispone de procedimientos para reconocerlas.

En julio pasado la pareja se benefició con un fallo de la Sala Constitucional Segunda en La Paz que anuló una resolución administrativa del Sereci que rechazaba su solicitud para obtener la certificación oficial de unión libre.

Aruquipa explicó que entonces el Registro Cívico envió el asunto en consulta al Tribunal Constitucional boliviano, pero el juzgado emitió una nueva resolución conminando al Sereci "a que responda en diez días" al fallo anterior, plazo que se cumplía el pasado 9 de diciembre.

Ahora el Sereci dio vía libre al registro de la pareja y ha solicitado al TSE que instruya las adecuaciones de las aplicaciones informáticas para concretarlo.

LA LUCHA POR TODA LA COMUNIDAD LGBTI

El pronunciamiento del Sereci marca "el inicio de una lucha" para que el reconocimiento de las uniones libres sea un derecho garantizado para toda la población LGBTI en Bolivia, indicó.

"Para nosotros es una felicidad, pero es una felicidad a medias porque solamente se nos reconoce a nosotros. La lucha es unir las fuerzas con toda la colectividad LGBTI para que esto sea un derecho ya consagrado para toda la población", agregó el activista.

La decisión del Sereci fue celebrada en Twitter por las organizaciones Derechos en Acción y Comunidad de Derechos Humanos, que apoyaron a la pareja en el proceso.

Derechos en Acción destacó que David y Guido son "la primera pareja del mismo sexo cuya unión libre ha sido oficialmente reconocida por la autoridad competente del Estado boliviano".

Comunidad de Derechos Humanos resaltó que la resolución se conociera en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y consideró que es "un día histórico para Bolivia y el movimiento LGBTI".

El Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la consulta hecha por el Sereci, pero Aruquipa consideró que sería "inaudito" y "un retroceso total" que emita un fallo negativo.

La pareja también aguarda el pronunciamiento del Gobierno boliviano, pues una vez que el Constitucional se manifieste, se darían "las pautas para que la legislación cambie y esto depende de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo", agregó.

Organizaciones en defensa de los derechos del colectivo LGBTI de Bolivia mantienen una lucha por que se reconozcan uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, haciendo prevalecer artículos de la Constitución del país que prohíben la discriminación por razón de orientación sexual y que dan preferencia sobre el propio texto constitucional a tratados internacionales de derechos humanos.

Otros fallos anteriores habían reconocido uniones entre personas que previamente habían cambiado de sexo, pero no entre homosexuales.