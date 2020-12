Bolivia.- La Fiscalía de La Paz rechaza la denuncia por terrorismo contra el expresidente de Bolivia Evo Morales

07/12/2020 Evo Morales se despide de Argentina POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ARGENTINA PAULA ACUNZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de La Paz ha rechazado este viernes la denuncia por terrorismo presentada en agosto por el entonces gobierno interino que pesaba contra el expresidente de Bolivia Evo Morales al terminar el plazo previsto para llevar a cabo la investigación sin que se haya tomado declaración a los otros acusados, según ha informado Gigavisión.



El plazo que había para investigar el caso era de seis meses, que se amplió a otros dos. Mientras que los otros acusados, como el actual presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, y algunos dirigentes del partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), declinaban declarar, el caso de la Fiscalía no avanzaba.



Así las cosas, el juez de la causa invitó a los fiscales a emitir una resolución para el caso y, dado que los plazos ya estaban vencidos, la decisión ha sido rechazar el proceso, tal y como ha recogido el diario local 'El Deber'.



La denuncia contra Morales, que ya ha vuelto a Bolivia, se basa en una grabación, que hizo pública el Gobierno de Jeanine Áñez, en la que una voz que se atribuye al exmandatario insta al líder cocalero Faustino Yucra a dar "dura batalla a los fascistas y racistas". "Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos", sostiene.



En concreto, le ordena que hagan "cercos de verdad" de modo que "no entre comida a las ciudades". Además, le explica que, para que la gente no se "canse" los organice en grupos que se vayan rotando "cada 24 horas". "Hay bloqueo hasta ganar, hermano", le indica.



La Fiscalía de La Paz emitió la imputación contra Morales en julio y solicitó su detención preventiva. Sin embargo, después de la victoria del MAS en las elecciones del 18 de octubre, la Justicia boliviana dejó sin efecto la imputación que emitió la Fiscalía y levantó la orden de detención contra él.