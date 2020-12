Bills otorgan extensión de contrato a su gerente general

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Bills de Búfalo le otorgaron una extensión de contrato de cuatro años al gerente general Brandon Beane el jueves, con lo que aseguraron que siga en su oficina el arquitecto del equipo que está cerca de asegurar su tercer viaje en cuatro años a la postemporada.

El equipo anunció el contrato, y una persona que tiene conocimiento del mismo le reveló a The Associated Press su vigencia. La persona habló en condición de anonimato debido a que el equipo no ha dado a conocer los términos de la extensión.

A Beane le quedaba una temporada de su actual acuerdo y ahora tendrá contrato hasta el 2025. El convenio coincide con el que firmó el coach Sean McDermott en agosto por cuatro años.

“Brandon es un líder excepcional y le ha dado una gran estabilidad a nuestra organización”, indicaron los dueños del equipo Terry y Kim Pegula en un comunicado que difundieron los Bills. “Apreciamos su capacidad de comunicación. Trabaja muy bien con nosotros, con Sean y con todos los niveles de la organización. Estamos felices de extender su contrato y de contar con Brandon y Sean liderando al equipo por más años”.

Beane y McDermott llegaron a Búfalo de manera independiente en el 2017 tras haber trabajado juntos con Carolina. McDermott pasó seis temporadas como el coordinador defensivo de los Panthers.

En 1998, Beane comenzó a trabajar en el departamento de comunicación de los Panthers y poco a poco comenzó a subir en la jerarquía del equipo hasta llegar a subgerente general y ejercer un tiempo como gerente general interino.

Fue contratado por Búfalo en mayo del 2017. Los Bills habían destituido a Doug Whaley un día luego del draft y cinco meses después de la llegada de McDermott.

Beane y McDermott han supervisado el renacer de Búfalo que continúa hasta esta temporada. Los Bills (9-3) lideran la División Este de la Conferencia Americana y tienen oportunidad de ganar su primer título divisional desde 1995.

Búfalo alcanzó la postemporada en sus dos primeras campañas, con lo que pusieron fin a una racha de 17 años sin playoffs que era la más larga de las cuatro ligas deportivas principales de Estados Unidos.

Tras pasar su primer año depurando la nómina del equipo para liberar espacio salarial, Beane comenzó a reconstruir la plantilla con el draft, la agencia libre y canjes.

Su decisión más notable fue en el 2018 cuando Búfalo consiguió trueques en la primera ronda para elegir al quarterback Josh Allen con el número 7 y al linebacker Tremaine Edmunds en el 16to turno.