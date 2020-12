Baloncesto.-El Barça demuestra de lo que es capaz

11/12/2020 El Barça demuestra de lo que es capaz. Los de Jasikevicius aplastan al Milan con un 27-4 final en el Palau DEPORTES FCB



Los de Jasikevicius aplastan al Milan con un 27-4 final en el Palau



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Barça se vino arriba (87-71) este viernes ante el AX Armani Exchange Milan en la jornada 13 de la Euroliga, para dejar atrás su momento irregular y ajusticiar a un candidato a todo como el equipo italiano, en un partido de máxima exigencia que resolvió con un parcial de 27-4 como desenlace.



La visita al Palau de un aspirante como el Milan se presentaba como un examen de obligada reacción para un Barça irregular las últimas semanas. El barco de Sarunas Jasikevicius venía de zozobrar y ante el cuadro italiano fue capaz de coger el toro por los cuernos y remontar un 60-67 a seis minutos del final.



Tras tres derrotas en los últimos cinco partidos, el Barça se encontró a tiempo para seguir al frente de la Euroliga, con 10-3 de balance. Los italianos mantienen la zona de 'playoffs' con un 7-5, aunque perdieron una buena opción de ganar en el Palau. El ex de los azulgrana Delaney (23 puntos) no culminó su regreso triunfal y Calathes se enchufó a repartir canastas en ese gran final culé.



Fue un inicio engañoso el del Milan, con un 9-0 y Messina pidiendo tiempo muerto con la primera canasta en contra. Con Davies y Kuric el Barça guardó esa renta (19-9) aunque poco a poco se sacudió su espesor el rival. Los italianos fueron encontrando la calidad de sus jugadores para dar la vuelta al marcador.



El segundo cuarto ya fue visitante (16-28) en el primer síntoma de esa irregularidad azulgrana. Las figuras italianas aparecieron: Delaney inspirado ante su ex, Shields y hasta Mivoc sobre la bocina del descanso (39-43). Por delante el Milan hizo dudar a un Barça falto de confianza a pesar de ser líder de la Euroliga.



Los de Jasikevicius sudaron para mantener el toma y daca en el tercer cuarto, pero en el inicio del último llegó una nueva pájara. El Milan se marchó y tomó las riendas con un Delaney desatado. El estadounidense sin embargo acaparó el juego visitante y en ese tramo final falló todo. Mientras, Calathes (14 asistencias) hizo brillar al Barça en la gran remontada: Davies (21 puntos), Mirotic (19) y Higgins (16).



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARÇA, 87 - AX ARMANI EXCHANGE MILAN, 81. (39-43, al descanso).



--EQUIPOS.



BARÇA: Calathes (5), Higgins (16), Abrines (7), Mirotic (19) y Oriola (4) --quinteto inicial--; Davies (21), Hanga (5), Bolmaro (-), Smits (4), Heurtel (-), Martínez (-), Kuric (6).



AX ARMANI EXCHANGE MILAN: Delaney (23), Punter (6), Micov (11), Leday (-) y Tarczewski (3) --quinteto inicial--; Moraschini (-), Micov (11), Roll (-), Brooks (4), Shields (12), Hines (10) y Datome (2).



--PARCIALES: 23-15, 16-28, 21-18, 27-10.



--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs, Vilius. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Palau Blaugrana.