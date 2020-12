AstraZeneca probará combinar su vacuna covid con la de Rusia

(Bloomberg) -- AstraZeneca Plc planea comenzar un ensayo clínico que combinará su vacuna contra el covid-19 con la Sputnik V de Rusia en un intento por determinar si ambos tratamientos funcionan mejor en conjunto o de forma individual.

Esto “puede ser un paso importante para generar una protección más amplia a través de una respuesta inmune más fuerte y una mejor accesibilidad”, dijo la compañía en un comunicado en su sitio web. Voluntarios a partir de los 18 años se inscribirán en el ensayo que evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de una combinación de la vacuna AZD1222, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y la Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, según el comunicado.

El ensayo comenzará antes de fin de año y utilizará una de las dos dosis que conforman la Sputnik V: el componente basado en el adenovirus humano Ad26, según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), que es el principal patrocinador de la vacuna. Rusia ofreció a Astra usar su vacuna en un ensayo después de que los resultados preliminares mostraran que la eficacia de la vacuna Sputnik era superior al 90%, dijo RDIF.

La vacuna de AstraZeneca, basada en un vector de adenovirus de mono, reportó una efectividad promedio de 70%. Sputnik es la única vacuna contra el covid-19 que usa dos vectores diferentes de adenovirus humano, según RDIF.

Astra declinó comentar si la compañía esperaría la aprobación de la vacuna Sputnik por parte de los reguladores occidentales antes de comenzar los ensayos. Ni Astra ni RDIF comentaron dónde se llevará a cabo el ensayo.

El grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido anunció previamente que planea probar el próximo año una combinación de la vacuna de Astra con una de Pfizer Inc. y BioNTech SE.

La Sputnik V ha enfrentado cuestionamientos desde que, en agosto, las autoridades rusas le otorgaron su aprobación antes de completar los ensayos de fase 3 para confirmar su seguridad y eficacia. Rusia comenzó esta semana el programa de vacunación masiva y ya han sido inoculadas 150.000 personas, según el director de Gamaleya, Alexander Gintsburg.

