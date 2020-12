Anabel Pantoja estalla y abandona su conexión con 'Sálvame' con una burla a sus compañeros

11/12/2020 ANABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 11 (CHANCE)



Si hay algo que estamos viendo estos días en Sálvame es la poca inteligencia que está demostrando Anabel Pantoja con la polémica que hay servida entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La colaboradora de televisión entra todos los días en directo para hablar sobre los nuevos hechos y siempre acaba enfadada con sus compañeros y defendiendo lo indefendible.



En esta ocasión, se ha tratado en el programa la profesión de Isabel Pantoja durante todos estos años y han sido varios los colaboradores que han asegurado que gracias a la muerte de Paquirri, la cantante ganó en fama y en prestigio público. Algo que no ha sentado nada bien a la sobrinísima y ha decidido mandarles una pedorreta a sus compañeros.



Mirándo fijamente a la cámara de su cámara ha hecho el gesto más vulgar que hemos visto estos días en Sálvame y se ha desconectado de la videollamada porque ha entendido que se estaba atacando de manera descomunal a su tía. Antes de irse, la colaboradora ha defendido a la tonadillera diciendo que: "¡40 años cantando lo han demostrado! ¿Una más? Si no hubiera valido, habría estado en su casa, eso no es ni por haberse casado con Paco ni por haberse quedado viuda".



Un gesto más que demuestra que Anabel Pantoja está tocando fondo porque no puede más con la presión que está teniendo por los problemas de su tía y su primo... algo que no está sabiendo gestionar y que le está pasando factura en la relación con sus compañeros.