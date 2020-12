Ana de Armas se medirá a Ryan Gosling y Chris Evans en "The Gray Man"

En la imagen la actriz Ana de Armas. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- Ana de Armas continúa abriéndose camino en Hollywood a lo grande y este viernes el portal Deadline aseguró que la actriz hispano-cubana se medirá a Ryan Gosling y Chris Evans en la superproducción de Netflix "The Gray Man".

Esta cinta contará con la dirección de los hermanos Russo, que han sido fundamentales en las cintas de Marvel, y que con "Avengers: Endgame" batieron el récord de la película más taquillera de la historia (sin contar la inflación) al recaudar 2.797 millones de dólares.

"The Gray Man" también comienza su andadura con muchos ceros, puesto que, con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, es la película más cara de las que ha producido Netflix hasta ahora.

Este thriller, que adaptará la novela homónima de Mark Greaney, girará en torno a un exagente de la CIA llamado Court Gentry (Gosling), que ahora trabaja como sicario.

A la caza de Gentry va Lloyd Hansen (Evans), un antiguo compañero suyo de la CIA.

"La película es un verdadero mano a mano entre esos dos grandes actores que representan dos versiones diferentes de la CIA, en lo que puede ser y lo que puede hacer", aseguró Anthony Russo en julio.

La idea de Netflix es que "The Gray Man" sea la primera cinta de una saga.

Para De Armas, este papel confirma una vez más que ya ha alcanzado el rango de estrella en Hollywood.

Se dio a conocer con cintas modestas ("Knock Knock", 2015; "Hands of Stone", 2016), brilló en un rol secundario de una gran producción ("Blade Runner 2049", 2017), ha llamado a la puerta de los premios ("Knives Out", 2019), y ha probado suerte en proyectos más personales ("Wasp Network", 2019; "Sergio", 2020).

Además, la cubana volverá así a trabajar con Gosling tras "Blade Runner 2049" y con Evans después de "Knives Out".

También se espera que 2021 sea un año brillante para ella, ya que estrenará la cinta de James Bond "No Time to Die", compartirá escenas con su pareja sentimental Ben Affleck en "Deep Water", y dará vida a Marilyn Monroe en la película "Blonde".