AMP.- Venezuela.- López dice que la oposición sola no puede con Maduro y apela a la unidad y a la ayuda internacional

López explica que "no existe" la posibilidad de una intervención militar, tal y como se lo "han hecho saber muchos países"



El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha apelado este jueves a la unión de las fuerzas opositoras del país para seguir presionando al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, al mismo tiempo que ha insistido a la comunidad internacional en que continúe ofreciendo su apoyo, pues ellos, ha dicho, por sí solos no pueden.



"Nos tenemos que reagrupar, nos tenemos que organizar, y presionar para que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y verificables y salir de la dictadura", ha dicho López en una rueda de prensa celebrada en Bogotá, tras reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque.



"En este momento decimos al mundo que no podemos solos. Necesitamos la ayuda del mundo para seguir presionando la dictadura de Nicolás Maduro", ha reconocido López, quien ha propuesto a la comunidad internacional que siga con las "herramientas diplomáticas" y las "sanciones" contra aquellos que han sido señalados como "violadores de los Derechos Humanos".



López ha insistido en que la oposición debe seguir "protestando" cuanto sea necesario tanto fuera como dentro de Venezuela y en ese sentido ha anunciado su apoyo a la consulta popular propuesta por el otro líder opositor, Juan Guaidó, y ha animado a la gente a que vote y participe en las manifestaciones previstas para este sábado, coincidiendo con el último día de votación.



"La lucha por la libertad en Venezuela no es de izquierdas ni de derechas. Es una lucha de todos los que crean en la democracia, de todos los que crean en la libertad", ha dicho López, quien no ha escatimado en ataques hacia Maduro, a quien ha calificado de "criminal", "corrupto" y "dictador".



El dirigente opositor también ha asegurado que pese al resultado de las últimas parlamentarias, a las cuales ha calificado de "fraude", Guaidó permanecerá en el país y seguirá presidiendo la Asamblea Nacional, ya que "no puede ser sustituida por una que fue electa bajo condiciones fraudulentas".



"Guaidó se va a mantener en Venezuela. Lo digo claramente: Guaidó se queda en Venezuela", ha enfatizado López, quien ha aplaudido "el compromiso" de Guaidó y de otros diputados al permanecer en Venezuela pese a las amenazas que sufren por parte del Gobierno.



La rueda de prensa de López ha tenido lugar horas después de una reunión celebrada en Casa Nariño con el presidente Duque, en el marco de la gira por Colombia con la que el líder opositor busca "afianzar" el "frente internacional" contra Maduro.



Un "frente internacional", ha explicado López, basado en el desconocimiento de las elecciones del pasado domingo 6 de diciembre, el reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y cuyo mandato "seguirá en funciones hasta que pueda ser sustituida, así como el de su presidente, Juan Guaidó.



"Por ello pedimos apoyo y unidad de la comunidad internacional, pedimos unidad del Grupo de Lima con la Unión Europea, con la Organización de Estados Americanos (OEA), entre todos los países democráticos de ambos continentes", ha demandado.



DESCARTA UNA INTERVENCIÓN MILITAR



A lo largo de la rueda de prensa ha sido preguntado acerca de la posibilidad de una intervención militar, pero no ha sido hasta el final de la misma y ante la insistencia de uno de los periodistas, cuando López ha abordado este cuestión.



"Hay que evaluar la doctrina que permite el uso de la fuerza, como está planteado en la responsabilidad para proteger, pero nosotros tenemos que ser muy claros con eso. No existe en estos momentos, y así no los han hecho saber muchos países, que esa posibilidad de materialice", ha aclarado.



Por ello, y ante esta imposibilidad, López ha insistido en la necesidad de "fortalecer la presión" a través de otras vías, ya sean diplomáticas, económicas, políticas e incluso a través de los medios de comunicación.



En relación a la postura que el próximo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, López ha explicado que la cuestión de Venezuela para Washington siempre ha sido un asunto bipartidista, por lo que considera "casi un imposible" que el próximo inquilino de la Casa Blanca reconozca el Gobierno de Maduro.