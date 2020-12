3-2. Weissman da la victoria al Real Valladolid

Los jugadores del Real Valladolid celebran el primer gol frente a Osasuna en el partido de Liga disputado este viernes en el estadio José Zorrilla. EFE / R. García.

Valladolid, 11 dic (EFE).- El delantero israelí Shon Weissman aprovechó la titularidad en el Valladolid, como sustituto de Guardiola en la punta de ataque, y, con dos goles, dio el triunfo a su equipo este sábado en un intenso duelo contra Osasuna.

Los rojillos salieron a presionar, pero el cuadro local no se vio sorprendido y buscó controlar el balón para impedir que el rival tomara las riendas del juego. Y no solo eso, sino que aprovechó la primera ocasión de gol para inaugurar el marcador, con protagonismo de Weissman.

Janko imprimió velocidad por la banda derecha para pasar a Óscar Plano, quien centró a un Weissman, que, tras un reverso, se deshizo de David García para colocar el balón, con temple y seguridad, a la derecha de Sergio Herrera. 1-0 para el Real Valladolid y más tensión para los navarros.

Pero no se notó, y mantuvieron la intensidad en busca del empate, que lograrían en el minuto 27, tras un fallo defensivo garrafal e incomprensible de los locales, que dejaron totalmente solo a Budimir y éste superó a Masip sin ninguna dificultad, con un remate de cabeza junto a un palo.

La sensación era de dominio visitante, ante un rival que se quedó bloqueado tras volver la igualdad al marcador y que no lograba pasar del centro del campo, ya que su principal tarea era impedir que el empuje de los rojillos se transformara en un nuevo gol antes del descanso. No pudieron conseguirlo, ya que Roberto Torres aprovechó otro error defensivo local para dar ventaja a su equipo.

En la segunda mitad, el Real Valladolid salió dispuesto a retomar el buen camino, sabedor de la importancia de seguir sumando. Y esa lucha obtuvo su recompensa en forma de penalti, el que cometió Sergio Herrera sobre Joaquín, tras arrollarle al tratar de despejar un córner y que se encargó de transformar, con solvencia, Orellana.

El ritmo aumentó en el juego de ambos equipos y el partido se abrió a todas las posibilidades, ya que tanto Osasuna, a través de Calleri, cuyo remate de cabeza detuvo Masip, como el Valladolid, con un gran tiro de Marcos André que frenó Sergio Herrera, pudieron ampliar su renta.

Pero sería Weissman el que, de nuevo, volvió a dar la vuelta al marcador, con un remate medido de cabeza que no dio opción al meta navarro, tras una gran jugada de Hervías, cuya presencia en el terreno de juego, en sustitución de Janko, se notó de manera inmediata.

Osasuna se volcó al máximo para arañar, al menos, un punto y pudo hacerlo, de no ser porque el remate de Calleri, ante una mala salida de Masip, se fue a la izquierda de la meta local y el Valladolid se toma un respiro respecto a la zona de descenso.

- Ficha técnica:

3 - Real Valladolid: Masip; Janko (Hervías, m.64), Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana (Jota, m.74), Alcaraz (San Emeterio, m.84), Roque Mesa (Kike Pérez, m.74), Óscar Plano; Marcos André, Weissman (Javi Sánchez, m.84).

2 - C.A Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Darko, m.82), David García, Aridane, Juan Cruz (Enric Gallego, m.82); Oier (Iñigo Pérez, m.90), Moncayola, Roberto Torres, Rubén García (Kike Barja, m.90); Calleri, Budimir.

Goles: 1-0, m.6: Weissman. 1-1, m.27: Budimir. 1-2, m.43: Roberto Torres. 2-2, m.55: Orellana, de penalti. 3-2, m.75: Weissman.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró cartulina amarilla a Roque Mesa (m.24), Alcaraz (m.44), Weissman (m.84) y Kike Pérez (m.90), del Real Valladolid; y a Aridane (m.11), Moncayola (m.66), Nacho Vidal (m.71), Budimir (m.80) y Calleri (m.82), de Osasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio José Zorrilla sin público.

Inés Morencia