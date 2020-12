Taylor Swift anuncia otro disco sorpresa, "Evermore", "hermana de Folklore"

EFE/EPA/DJ JOHNSON/Archivo

Madrid, 10 dic (EFE).- Taylor Swift ha anunciado este jueves la publicación de otro disco sorpresa que verá la luz bajo el título de "Evermore" esta madrugada y que, según sus palabras, es "una hermana" de su aplaudido último álbum en el mercado, "Folklore", en el que tomó un nuevo estilo más sobrio y alternativo.

"Desde que tenía 13 años, me ha entusiasmado la idea de cumplir 31, porque es mi número de la suerte, que es la razón por la que quería sorprenderos con esto", ha señalado en uno de los mensajes publicados en Twitter, en el que además agradece el apoyo de sus seguidores.

Swift ha desgranado muchos de los detalles del que será su noveno disco de estudio, como que para su realización ha contado con la colaboración de las hermanas Haim (en un corte llamado "No Body, No Crime"), de The National ("Coney Island") y de Bon Iver ("Evermore").

Serán en total 15 cortes en la edición estándar, que se completan con "Willow", "Champagne Problems", "Gold Rush", "'Tis The Damn Season", "Tolerate It", "Happiness", "Dorothea", "Ivy", "Cowboy Like Me", "Long Story Short", "Marjorie" y "Closure".

Además, la edición física "deluxe" incorporará otros dos temas más: "Right Where You Left Me" y "It's Time To Go".

Esta misma noche, en paralelo con el lanzamiento del disco, publicará el videoclip correspondiente a la canción que lo abre, "willow", en el que aparecerá vestida de novia a tenor de la imagen que ha avanzado en sus redes.

Como su anterior álbum, "Evermore" ha sido realizado junto a Aaron Dessner (miembro de The National), Jack Antonoff, Bon Iver (con el que además interpretó el tema "Exile") y William Bowery, pseudónimo de su actual pareja, el actor británico Joe Alwyn.

Todos ellos participaron en "Folklore", que fue publicado igualmente por sorpresa el pasado mes de agosto, fruto de sus días de confinamiento por la covid-19, y que se ha convertido en uno de los grandes discos del año, aplaudido por crítica y público, con seis nominaciones a los próximos Premios Grammy.

En las últimas semanas, la compositora e intérprete estadounidense lanzaba además un documental titulado "folklore: las grabaciones en long pond Studio", en el que revelaba detalles de sus temas en formato de concierto íntimo junto a sus colaboradores.