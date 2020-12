Solicitudes por desempleo de EEUU superan pronóstico por cierres

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, superando las estimaciones con el nivel más alto desde septiembre. Esto sugiere que la ampliación de los cierres de empresas para frenar la pandemia está generando nuevas pérdidas de empleos.

Las solicitudes iniciales por desempleo en los programas estatales regulares aumentó en 137.000 a 853.000 en la semana que terminó el 5 de diciembre, según datos del Departamento del Trabajo el jueves. Sobre una base no ajustada, la cifra aumentó en casi 229.000. La semana anterior incluyó el Día de Acción de Gracias, y los datos tienden a ser volátiles durante las festividades.

Las solicitudes continuas, la cantidad de estadounidenses con beneficios por desempleo en curso, aumentó en 230.000 a 5,76 millones en la semana que terminó el 28 de noviembre. Es el primer aumento desde agosto.

La lectura de las solicitudes superó todas excepto una estimación en una encuesta de Bloomberg a economistas que indicaba 725.000 solicitudes iniciales y 5,21 millones de solicitudes continuas, sobre una base ajustada. Los futuros de acciones de EE.UU. extendieron caídas después de la publicación.

El aumento en las nuevas solicitudes, que se mantienen en más del triple de los niveles prepandemia, implica que la recuperación del mercado laboral se verá frenada en las próximas semanas por las nuevas restricciones a restaurantes y otros negocios. La distribución esperada de las primeras vacunas contra el virus este mes podría ayudar a frenar la propagación y aliviar las restricciones, pero probablemente tomará meses para que llegue a un número significativo de estadounidenses.

Tendencias laborales

El comunicado señala un comienzo inestable para el mercado laboral este mes, que podría verse reflejado en el informe mensual de empleos del Departamento del Trabajo de diciembre. La contratación titubeó en noviembre con una ganancia de 245.000 que fue la más débil en cinco meses, y Bloomberg Economics pronostica que el empleo total disminuirá.

Entretanto, el destino de un paquete adicional de ayuda federal para pandemias sigue sin resolverse mientras demócratas y republicanos continúan negociando. Si no se llega a un acuerdo para fin de año, millones de estadounidenses podrían comenzar el nuevo año con beneficios de desempleo caducados.

El número de estadounidenses que solicitan compensación por desempleo de emergencia pandémica, un programa federal que extiende los beneficios a aquellos que han agotado lo que se asigna en los programas estatales, disminuyó ligeramente a 4,53 millones en la semana que terminó el 21 de noviembre.

Las solicitudes continuas para el programa de asistencia de desempleo pandémico, que proporciona beneficios a trabajadores independientes y trabajadores temporales, cayeron a 8,56 millones en la semana que terminó el 21 de noviembre. Sin embargo, esas cifras se han inflado en las últimas semanas debido a conteo múltiple y fraude. En total, más de 19 millones de estadounidenses solicitaban beneficios por desempleo al 21 de noviembre.

California, Illinois y Texas registraron los mayores aumentos en las solicitudes iniciales, mientras que Kentucky, Louisiana y Michigan figuraron entre aquellos con las mayores caídas. En California, donde algunas restricciones comerciales comenzaron antes del feriado de Acción de Gracias, las solicitudes aumentaron 36% a casi 178.000.

