Salud.-Las supervivientes de cáncer de mama tienen menos probabilidades de quedar embarazadas pero suelen tener bebés sanos

Un gran metaanálisis de supervivientes de cáncer de mama en edad fértil ha mostrado que tienen menos probabilidades que el público en general de quedar embarazadas y presentan un mayor riesgo de ciertas complicaciones, como el parto prematuro. Sin embargo, la mayoría de las que quedan embarazadas dan a luz bebés sanos y no tienen efectos adversos en su supervivencia a largo plazo, según los datos presentados en el Simposio de cáncer de mama de San Antonio 2020, en Estados Unidos.



"Con la disponibilidad de tratamientos anticancerígenos más efectivos, la supervivencia ha ganado una atención sustancial. Hoy en día, el regreso a una vida normal después del diagnóstico y el tratamiento del cáncer debe considerarse como una ambición crucial en el cuidado del cáncer. En las pacientes diagnosticadas durante sus años reproductivos, esto incluye la posibilidad de completar su planificación familiar", explica dijo el autor correspondiente del estudio, Matteo Lambertini, profesor adjunto de oncología médica en la Universidad de Génova - IRCCS Policlínico San Martino Hospital en Génova (Italia).



A medida que la edad promedio para el embarazo ha aumentado con el tiempo, se ha vuelto más común que las mujeres sean diagnosticadas con cáncer de mama antes de tener un hijo. Además, Lambertini explica que muchas de las terapias contra el cáncer que han reducido con éxito la mortalidad por cáncer de mama tienen posibles efectos tóxicos a largo plazo en el cuerpo, incluida la fertilidad potencialmente dañina y la planificación familiar futura.



Por ejemplo, la terapia endocrina adyuvante que se prescribe para mujeres diagnosticadas con cáncer de mama con receptor hormonal positivo se administra durante cinco a 10 años después del diagnóstico y durante este tratamiento, el embarazo está contraindicado.



En este estudio, los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura de 39 estudios que identificaron mujeres que habían estado embarazadas después de un diagnóstico de cáncer de mama. Evaluaron los estudios para evaluar la frecuencia de embarazos posteriores al tratamiento en estas pacientes, los resultados fetales y obstétricos, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general. En total, recopilaron datos sobre 114.573 pacientes con cáncer de mama.



En comparación con las mujeres de la población general, las pacientes que habían pasado por cáncer de mama tenían un 60 por ciento menos de probabilidades de tener un embarazo. Lambertini apunta que este estudio no recogió específicamente el número total de mujeres que intentaron concebir, por lo que es posible que algunas mujeres no intentaran tener un embarazo después de completar el tratamiento.



Algunos estudios incluidos en el análisis informaron esos datos, y Lambertini estima que más de la mitad de las mujeres jóvenes que intentaron concebir lo hicieron. Además, algunas mujeres que no tenían la intención de concebir quedaron embarazadas. Lambertini resalta que este hallazgo sugiere que los pacientes con cáncer en edad fértil también deberían recibir información precisa sobre la anticoncepción.



El estudio ha mostrado que, en comparación con las mujeres de la población general, las supervivientes de cáncer de mama tenían un riesgo 50 por ciento mayor de tener un bebé con bajo peso al nacer; 16 por ciento más de riesgo de tener un bebé pequeño para la edad gestacional; 45 por ciento más de riesgo de trabajo de parto prematuro y un 14 por ciento más de riesgo de tener una cesárea.



Sin embargo, lo que es más importante, no hubo un aumento significativo del riesgo de defectos congénitos u otras complicaciones del embarazo o el parto. El mayor riesgo de bajo peso al nacer y pequeña edad gestacional pareció restringirse principalmente a las mujeres que habían recibido quimioterapia previa.



El embarazo después del cáncer de mama no se asoció con malos resultados en las pacientes. En comparación con las pacientes con cáncer de mama que no tuvieron un embarazo posterior, las que sí quedaron embarazadas tuvieron un 44 por ciento menos de riesgo de muerte y un 27 por ciento menos de riesgo de recurrencia de la enfermedad.



Cuando se controla el "efecto madre sana", lo que sugiere que las mujeres que se sienten bien y tienen un buen pronóstico son las más propensas a intentar concebir, las mujeres que quedaron embarazadas tuvieron un 48% menos de riesgo de muerte y un 26% de riesgo de enfermedad reaparición.



El análisis indicó además que el embarazo parecía seguro en todos los estados BRCA, estado ganglionar, exposición previa a quimioterapia, intervalo de embarazo (la cantidad de tiempo entre el diagnóstico de cáncer de mama y el embarazo) y los resultados del embarazo.



En general, apunta Lambertini, el análisis mostró que se confirmó que el embarazo después del cáncer de mama es seguro sin afectar negativamente el pronóstico de las pacientes.



"Estos hallazgos son de suma importancia para crear conciencia sobre la necesidad de una consideración más profunda del deseo de embarazo de las pacientes como un componente crucial de su plan de atención para la supervivencia. Esto comienza ofreciendo asesoramiento sobre oncofertilidad a todas las pacientes jóvenes con cáncer de mama recién diagnosticadas", apunta.



La primera autora del estudio, Eva Blondeaux, becaria médica en oncología del Hospital Policlínico San Martino del IRCCS, explica que el mayor riesgo de complicaciones del parto y fetales indica que los médicos deben controlar más de cerca a las supervivientes de cáncer de mama embarazadas en comparación con las mujeres embarazadas sanas. Sin embargo, los hallazgos generales y la falta de efectos negativos sobre la supervivencia indican que muchas mujeres pueden pasar con éxito por el embarazo después del cáncer de mama.



Los autores apuntan que la principal limitación del estudio era que no permitía el examen de datos de pacientes individuales, y la mayoría de los estudios incluidos eran análisis retrospectivos.