River Plate recuerda la final de la Libertadores ante Boca con una caravana

Aficionados de River Plate celebran el segundo aniversario del triunfo de Copa Libertadores contra Boca Juniors hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 9 dic (EFE).- Los hinchas de River Plate recordarán este miércoles con una multitudinaria caravana que irá desde el Obelisco porteño hasta el estadio Monumental la conquista, hace exactamente dos años, de la Copa Libertadores de 2018, tras vencer en la final disputada en Madrid a Boca Juniors.

Grupos de simpatizantes, agrupaciones y filiales de River Plate realizarán esta noche una "Caravana Eterna" para rememorar y festejar el día que el Millonario ganó su cuarta Copa Libertadores ante su clásico rival.

"Solicitamos que los hinchas respeten los protocolos sanitarios para que tengamos una fiesta en paz. Acercate con tu camiseta, bandera y todo el cotillón para alentar al 'Más Grande' desde tu vehículo, pero no te olvides tu barbijo y mantener el distanciamiento social", pidieron desde la organización.

El 9 de diciembre de 2018 River Plate venció a Boca Juniors en la vuelta de la final de la Copa Libertadores por 3-1 en el Santiago Bernabéu con goles de Lucas Pratto, el colombiano Juan Fernando Quintero y Gonzalo 'el Pity' Martínez.

Para Boca Juniors descontó Darío Benedetto.

En la ida, disputada en la Bombonera, habían empatado 2-2 y la final se definió en Madrid porque la Conmebol decidió que el partido se jugase en España tras el ataque a botellazos y piedrazos que sufrieron los jugadores del Xeneize cuando iban a jugar la revancha en el Monumental.

Los hinchas recorrerán alrededor de 11 kilómetros, desde el mítico Obelisco porteño, hasta el estadio Antonio Vespucio Liberti, conocido popularmente como el Monumental.

El Millonario publicó este miércoles en su sitio web un comunicado en el que aseguran que hace exactamente dos años River Plate ganó "la final más importante de la historia".

"Ese 9/12/2018 va a quedar para siempre en la memoria de todos, de los hinchas de River, obviamente, pero va a estar presente para todos. Fue un acontecimiento histórico, único. Y el mundo fue testigo de la victoria más grande, se vivió en todos los idiomas y se festejó en todos los rincones posibles del planeta", sostuvo el club.

Julián Álvarez y Lucas Pratto, que jugaron ese encuentro y todavía siguen en el club, hablaron con la prensa oficial de River Plate y aseguraron que esa final es "inolvidable".

"Ganar un partido así, inolvidable, nos dejó marcados a todos. Nos sacaron de nuestra cancha, de nuestra gente, no pudimos disfrutar del marco del Monumental", sostuvo Pratto.

"Es una locura ver vídeos de ese momento. Después recibir la medalla, festejar todos junto y la foto con la copa son cosas que no nos vamos a olvidar más. Es un recuerdo inolvidable", añadió Álvarez.