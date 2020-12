"¿Qué nos está pasando?": Cortizo reprende a panameños por salir a comprar zapatillas de J. Balvin

CIUDAD DE PANAMÁ, 9 dic (Reuters) - El presidente panameño, Laurentino Cortizo, reprendió el miércoles a los panameños que no cumplen las medidas contra el coronavirus, luego que circulara en redes sociales un video de largas filas en un centro comercial para comprar unas zapatillas de edición limitada del cantante colombiano J. Balvin.

El mandatario se quejó del comportamiento de la población que participa en concentraciones masivas que están prohibidas ante el aumento de los contagios en el país, que obligó a las autoridades a establecer un nuevo un toque de queda nocturno en la capital a partir de esta semana.

"No puede ser, qué es lo que nos está pasando, a mi me encanta la música (...) me gustan las canciones de J. Balvin, pero no puede ser que unas zapatillas valgan más que la vida de nosotros y nuestros familiares", dijo Cortizo durante un acto público.

En el video se muestra a cientos de admiradores del cantante de reggaetón formados, muchos de ellos sin guardar el distanciamiento recomendado, para comprar las zapatillas, un modelo de las populares Nike Air Jordan, que según medios locales se agotó en pocas horas.

"Hay que usar la cabeza porque nos están obligando a tomar decisiones que no queremos tomar", enfatizó el presidente, visiblemente molesto.

No fue posible contactar de inmediato al fabricante de calzado deportivo ni a portavoces del cantante en busca de comentarios.

Con 4.2 millones de habitantes, Panamá es uno de los países centroamericanos más golpeados por la pandemia. Hasta el miércoles acumulaba 182,977 contagios y 3,264 decesos, según el Ministerio de Salud. (Reporte de Elida Moreno, editado por Noé Torres)