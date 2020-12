Portaltic.-Samsung lanza One UI 3, su capa de personalización basada en Android 11

10/12/2020 One UI 3.0 de Samsung. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Samsung ha lanzado este jueves su nueva capa de personalización One UI 3, la última actualización de sistema para los móviles Galaxy, que trae novedades como un nuevo diseño y opciones de personalización y que estará disponible con Android 11.



Siguiendo el programa de acceso anticipado, One UI 3 empezará a llegar a los 'smartphones' de la serie Galaxy S20 (S20, S20+ y S20 Ultra) en Corea del Sur, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, como ha confirmado Samsung en un comunicado.



Esta actualización llegará de forma progresiva en más mercados y a nuevos dispositivos, incluyendo Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold y la gama S10, en las próximas semanas, y estará disponible en dispositivos de la gama Galaxy A en la primera mitad de 2021. Samsung garantiza soporte de sistema para tres generaciones de sistemas operativos.



DISEÑO RENOVADO



One UI 3 cuenta con un diseño renovado que resulta "más sencillo e intuitivo". Dentro de la interfaz, las características más utilizadas, como la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, han sido mejoradas visualmente para destacar la información más relevante.



A esto se añaden nuevos efectos visuales, como oscurecer o desenfocar para las notificaciones, para ayudar a concentrarse al usuario, o un rediseñado 'widget' para mantener organizada la pantalla de inicio del 'smartphone'.



One UI 3 cuenta también con efectos de movimiento y animación más suaves, que se combinan con una sensación háptica más natural. Esto se muestra en el fundido en el bloqueo de pantalla, los botones y las pulsaciones, que se han refinado.



Asimismo, la experiencia de pasar del 'smartphone' a una tableta o un PC resulta mejorada en todo el ecosistema Galaxy de Samsung, con soporte para nuevas funciones en todos los dispositivos.



One UI 3 introduce 'widgets' de pantalla de bloqueo rediseñados, que ayudan a controlar la música y a ver información importante sin desbloquear el dispositivo, y las notificaciones de la aplicación de mensajería están agrupadas.



Con la nueva capa de personalización de Samsung, el rendimiento de la cámara ha mejorado en el zoom basado en Inteligencia Artificial, y también introduce una mejora en el autoenfoque y autoexposición, que ayuda a capturar mejor las fotografías.



Además, gracias a las categorías de organización de la aplicación de la Galería, al pasar el dedo por la pantalla mientras se mira las fotos, estas se resaltan. Por su parte, las fotos editadas siempre pueden recuperar su formato original, incluso tras haber sido guardadas.



El nuevo sistema proporciona al usuario la posibilidad de personalizar su interfaz, según sus gustos y preferencias, utilizando el panel rápido. También es posible compartir imágenes, vídeos y documentos con más facilidad. Además, One UI permite mantener diferentes perfiles para el trabajo y vida personal.



Para una mayor personalización, el usuario puede colocar 'widgets' en la pantalla de inicio y ajustar la transparencia para que coincidan mejor con el fondo de pantalla o la posibilidad de cambiar el diseño y formato del reloj en la funcionalidad 'Always On Display'. Además, es posible agregar vídeo a la pantalla de llamadas.