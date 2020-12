Portaltic.-Adobe lanza la última actualización de Flash Player

MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Adobe ha compartido la última actualización para Flash Player, el reproductor que durante años permitió integrar juegos, animaciones, audio y vídeo en las webs, pero que tras el próximo 31 de diciembre dejará de tener soporte.



Flash Player está siendo reemplazada por estándares web como HTML5, que no requieren activar 'plugins', y ha perdido su soporte en los navegadores Firefox, Chrome y Edge, el Buscador de Google o incluso en el sistema Windows 10, donde no se podrá usar desde diciembre.



Adobe ha indicado en su web oficial que a partir del 12 de enero de 2021 bloqueará el contenido que se ejecute en Flash Player.



No obstante, para todas las regiones con la excepción de China continental, la compañía ha liberado este miércoles la última actualización planeada para Flash Player, aunque ha compartido los detalles de la misma.