Podemos censura el "atropello" al derecho internacional de Trump y pide a la comunidad internacional dejar su "tibieza"

No ve casual que reconozca la soberanía marroquí sobre el Sáhara el mismo día en que el país magrebí e Israel normalizan relaciones



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Podemos ha instado a la comunidad internacional a dejar su "tibieza" y denunciar los intentos de "atropello y vulneración de la legislación internacional" que supone, a su juicio, el reconocimiento por parte del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.



Además, ha afirmado que "no es causal" que Marruecos "rompa el fuego justamente cuando en EEUU hay un vacío de poder" y también ha relacionado que Trump haga este movimiento sobre el Sáhara el mismo día en que el país magrebí e Israel anuncian que normalizan relaciones diplomáticas.



Así se ha manifestado la secretaria del área Internacional de Podemos, Idoia Villanueva, una vez que Trump ha anunciado este reconocimiento de la soberanía marroquí en la zona, al entender que su propuesta de autonomía es "la única base" para una solución "justa y duradera" que garantice "la paz y la prosperidad".



"Parece que hay quienes quieren seguir imponiendo posiciones en contra de la democracia y el derecho internacional", ha destacado la dirigente de la formación morada, para enfatizar que Trump ha perdido las elecciones presidenciales "y en estos momentos no habla en nombre de ningún país".



A su vez, ha subrayado también que Israel ha avanzado en asentamientos palestinos "ilegales" durante la administración Trump, ante la "pasividad internacional".



En consecuencia, ha destacado que se trata del "último estertor de una política de imposiciones por la fuerza" en el caso de Trump, como ha sido "abandonar el tratado de cambio climático, organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por tanto, Villanueva ha remarcado que ahora "toca calma" y que la nueva administración estadounidense se pronuncie sobre la cuestión del Sáhara Occidental.



"Y que la comunidad internacional deje su tibieza y salga a denunciar estos intentos de atropello y vulneración de la legislación internacional", ha zanjado.