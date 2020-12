“Ortega rebasó los límites” de violaciones de DD.HH. en Nicaragua, afirma ONG

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 10 dic (EFE).- El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aseguró este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “rebasó los límites” de las violaciones contra los derechos de las personas en 2021, al supuestamente cometer “crímenes de lesa humanidad” que incluyen la proclamación de leyes “perversas”.

La ONG hizo el señalamiento en el marco del Día de los Derechos Humanos, para lo cual lanzó un “tuitazo” con los hashtags #OrtegaViolaDDHH, #NoNosCallarán, y #Nicaragua SOS, en los que explicará, a lo largo de la jornada, cada una de las 20 leyes internacionales referidas a los derechos de las personas aparentemente violadas por el presidente nicaragüense.

“La terminología correcta para llamar a Ortega es ‘violador de derechos humanos’, es uno de los dictadores que rebasó los límites, no lo decimos nosotros, lo dicen las organizaciones internacionales, ha cometido crímenes de lesa humanidad, reprime al pueblo con leyes perversas, draconianas, se aferra al poder y tiene escaso raciocinio de un jefe de Estado”, dijo a Efe, la portavoz del Cenidh, Francelli Navarro.

En distintos informes, Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acundh), han informado de acciones en Nicaragua que pueden ser consideradas “crímenes de lesa humanidad”, como ejecuciones selectivas, torturas, o negación del acceso a la salud.

Dichas acciones, documentadas por el Cenidh, se hicieron evidentes a partir de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar de forma masiva contra Ortega, cuyo Gobierno reaccionó con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100.000 en el exilio.

"AÑO BASTANTE DURO"

El Cenidh reportó 325 muertes en dichas acciones, la CIDH informó de 328 y otros organismos han informado de 684 desde 2018 hasta mediados del presente año, mientras que Ortega ha admitido 200 e insiste en que se defendió de un “golpe de Estado fallido”.

Navarro sostuvo que desde la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua “no hay una mejoría en el tema de los derechos humanos, estamos ante un recrudecimiento de la represión, fue un año bastante duro para la iglesia, los activistas, y los periodistas, es pecado hablar, escribir, expresarse libremente”.

La portavoz recordó que en Nicaragua ya existía una resolución emitida en 2018 contra quienes protestaran contra Ortega, y en 2021 fueron creadas tres leyes que endurecieron dicha medida.

La primera de estas es la Ley de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, que castiga a cualquier organización y persona que reciba dinero del exterior si el Gobierno la considera una injerencia; la segunda es la Ley de Ciberdelitos, apodada “Ley Mordaza”, porque sanciona al responsable de toda información que las autoridades consideren una amenaza, y la tercera es la cadena perpetua.

“Pero eso no nos va a callar, aunque se invente todo un andamiaje jurídico y perverso para conseguirlo”, sostuvo Navarro, citando un comunicado emitido por el Cenidh, en conmemoración del aniversario 72 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica que no se observaba desde la década de 1980, durante la primera etapa de Ortega como presidente, antes de retornar al poder en 2007.