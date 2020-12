Nuevos programas llegan a Disney+ y se disparan suscripciones

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. está preparando docenas de nuevos programas para su servicio de streaming Disney+, con el objetivo de mantener una racha de crecimiento que ha impulsado las suscripciones a más de 86,8 millones.

El director ejecutivo, Bob Chapek, anunció el nuevo recuento en la apertura del jueves de una presentación a los inversionistas. El evento también abordará otros productos de streaming de Disney, junto con su cartera de contenidos y perspectivas financieras. Disney cerró el último trimestre con casi 74 millones de clientes.

Disney, al igual que otros estudios de Hollywood, está reorientando su negocio de películas y televisión hacia el entretenimiento en el hogar, y ha superado a muchos competidores con su rápido crecimiento de suscriptores. Firmó un acuerdo el jueves con el proveedor de cable Comcast Corp. para ofrecer los servicios de streaming en su plataforma.

Las acciones de Disney subieron hasta 4,7% a US$162 en operaciones extendidas. Si eso se mantiene en las operaciones del viernes, marcaría un máximo histórico para la acción, que se ha duplicado desde marzo debido a la fortaleza del negocio de streaming.

Ejecutivos de Disney, incluido el nuevo responsable de distribución, Kareem Daniel, describieron planes agresivos para abastecer el servicio de Disney+ con una nueva programación para mantener la cartera de suscriptores en crecimiento en los próximos años. La pandemia de covid-19 obligó a muchos estudios de Hollywood a frenar la producción este año.

Los planes futuros incluyen 10 series de la división Marvel, 10 series de televisión de Star Wars y otros 15 programas de acción en vivo de Disney, y animación de Disney y Pixar.

Los planes de programación también incluyen largometrajes, según Daniel, quien dijo que “Raya and the Last Dragon” debutará en Disney+ al mismo tiempo que en los cines. Pero las películas más grandes de la compañía se guardarán para los cines exclusivamente al principio.

Los ejecutivos de Disney también dijeron que lanzarán el servicio Star en Europa en febrero y en América Latina en junio. En Europa se integrará con Disney+. Será un servicio independiente en América Latina y contará con deportes en vivo.

