Nueva York está muy cerca de récord de casos covid de abril

(Bloomberg) -- Nueva York se está acercando a un territorio ya conocido y peligroso, con casos de coronavirus apenas por debajo del récord del peor día del estado, que fue el 15 de abril. Está a punto de superar esa marca cualquier día de estos.

El estado registró 10.600 casos nuevos el miércoles, según datos del proyecto Covid Tracking Project. Las cifras llegan en la cúspide de lo que parece será un largo invierno para los neoyorquinos, a quienes se les ha desalentado realizar viajes de vacaciones y hay más restricciones a la vista para restaurantes.

Aun así, la pandemia se ve muy diferente ahora que hace ocho meses, cuando las sirenas resonaban por las calles vacías de Manhattan. El número de pacientes hospitalizados en todo el estado, aunque aumenta, es aproximadamente una cuarta parte de lo que era en abril cuando el coronavirus abrumó al sistema de atención médica. Los pacientes pasan menos tiempo en el hospital y con menos frecuencia requieren procedimientos intensivos como la intubación. Gracias a un tratamiento más sofisticado, el virus cobra vidas con menos frecuencia.

Nueva York es uno de los tres estados que no ha batido su récord de casos de un solo día en las últimas semanas, junto con Maine y Hawái. Eso podría deberse a la magnitud del primer pico allí, junto con medidas restrictivas tempranas y sostenidas, y una salida de residentes de la ciudad.

La ciudad de Nueva York lidera el aumento del estado, representando más de una cuarta parte de los nuevos casos, con puntos críticos en Staten Island y el extremo occidental de la península de Rockaway en Queens.

A nivel nacional, EE.UU. reportó 213.354 casos de coronavirus el miércoles, según Covid Tracking Project. Ha habido más de 289.000 muertes acumuladas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

