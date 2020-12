Morawiecki insiste que no habrá "soluciones arbitrarias" a cambio de fondos

El primer ministro polaco, Mateusz Morawieck (d). EFE/Olivier Hoslet/Archivo

Bruselas, 10 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insistió hoy en que su país no aceptará "soluciones arbitrarias" a cambio de desbloquear los presupuestos de la Unión Europea (UE) y, con ello, el fondo de recuperación post-pandemia.

"Europa necesita instrumentos sólidos en estos momentos", advirtió el jefe del Gobierno de Varsovia, ante el inicio del Consejo Europeo que tratará el veto de Polonia y Hungría a los presupuestos comunitarios.

"No habrá acuerdo presupuestario si no se contempla un mecanismo acorde a la legalidad", añadió, para insistir en que debe fijarse una "línea de demarcación clara" a este respecto. De lo contrario, "en el futuro pueden verse atacados" por "soluciones arbitrarias" otros países de la Europa comunitaria.

Del Consejo Europeo que hoy empieza se espera que Polonia y Hungría levanten su veto al presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y al fondo de recuperación este mismo lunes o el martes. De lo contrario, podrían ponerse en marcha soluciones alternativas sin esos dos países.

Varsovia y Budapest bloquearon el mes pasado la aprobación del acuerdo sobre el marco financiero plurianual para 2021-2027 y del fondo de recuperación cerrado con el Parlamento Europeo por su rechazo a vincular el desembolso del dinero, 1,8 billones de euros en total, al respeto del Estado de derecho.

Ante esa negativa, la Comisión Europea ya explora soluciones alternativas en las que no participen ni Polonia ni Hungría.