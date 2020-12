06/11/2020 Maite Galdeano, nueva concursante de "Sol@". MADRID, 10 (CHANCE) Ya sabemos el nombre de la persona que sustituirá a Miriam Saavedra en el reality de Mediaset "Sol@". Se trata de nada más y nada menos que Maite Galdeano que, tan emocionada como de costumbre, ha anunciado entre gritos de alegría su entrada en una de las casas más famosas de la pequeña pantalla. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ya sabemos el nombre de la persona que sustituirá a Miriam Saavedra en el reality de Mediaset "Sol@". Se trata de nada más y nada menos que Maite Galdeano que, tan emocionada como de costumbre, ha anunciado entre gritos de alegría su entrada en una de las casas más famosas de la pequeña pantalla.



La madre de Sofía Suescun entra en "Sol@" dispuesta a todo, con muchas ganas y con un importante reto por delante: recuperar el espíritu navideño. Unas fiestas que la propia navarra ha confesado que "jamás he celebrado". Sin embargo, Maite está convencida de que este año estas fechas - tan familiares - serán las "más divertidas de mi vida y las voy a vivir muy intensamente".



Eso sí, como el propio nombre del reality indica, lo hará sola, aunque parece no importarle, sin sus hijos Sofía y Christian Suescun y sin su novio, un francés llamado Remi del que apenas se separa desde que lo conoció y que le ha devuelto la alegría y la fe en el amor y en el género masculino.



Mediaset todavía no ha anunciado el día que Maite comenzará esta nueva aventura que promete regalarnos muchos y muy buenos momentos, pero sí sabemos que pasará toda la Navidad en el original reality, por el que ya han pasado, además de su hija, Anabel Pantoja, el Maestro Joao y Gianmarco Orestini entre otros.