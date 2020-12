Líbano.- Imputado el ex primer ministro de Líbano por las explosiones en el puerto de Beirut

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El juez que investiga las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que se saldaron con más de 200 muertos, ha imputado por negligencia al ex primer ministro Hasán Diab y a tres antiguos miembros de su Gobierno, por entender que la tragedia pudo haberse evitado.



El juez Fadi Sawwan ha concluido que Diab y los exministros "recibieron varios avisos por escrito que les advertían en contra de retrasar el traslado del nitrato de amonio", el material que a la postre terminó provocando una potente deflagración, según fuentes judiciales citadas por Naharnet.



Así, las autoridades "no adoptaron las medidas necesarias para evitar la devastadora explosión y sus enormes daños", según el juez, que ha puesto el foco en la primera línea de poder después de varios meses en que las imputaciones han afectado básicamente a autoridades vinculadas al puerto.



Diab y los tres antiguos ministros están llamados a declarar entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, según la agencia de noticias oficial NNA.



GOBIERNO EN MARCHA



Diab dimitió a raíz de las protestas desencadenadas tras la tragedia, que puso de manifiesto la incapacidad de la administración pública libanesa para atender cuestiones básicas. El fracaso de su sucesor para formar Gobierno devolvió de nuevo la pelota al tejado de Saad Hariri, a quien se le encargó a finales de octubre la formación de un nuevo Ejecutivo.



Hariri, que ya ejerció en el pasado de primer ministro, se reunió el miércoles con el presidente, Michel Aoun, para entregarle una propuesta de gabinete con 18 ministros que "son especialistas y no pertenecen a ningún partido", como él mismo explicó al término del encuentro.



Aoun estudiará la propuesta y, posteriormente, volverá a verse con Hariri. "La atmósfera es positiva y tengo grandes esperanzas de que lograremos formar gobierno rápidamente", declaró el primer ministro encargado, que ve en este nuevo Ejecutivo una vía para "detener el colapso económico" y "recuperar la confianza", tanto dentro como fuera de Líbano.