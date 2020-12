Las negociaciones entre Cowboys y Prescott no avanzan

Prescott, que jugó esta temporada bajo la etiqueta de franquicia, cobrará el saldo de su salario de 31,4 millones de dólares para 2020 antes de que las negociaciones comiencen. EFE/EPA/MIKE STONE/Archivo

Dallas (EE.UU.), 9 dic (EFE).- Las negociaciones entre los Cowboys de Dallas y el mariscal de campo Dak Prescott aún no toman un camino claro, luego de que el tope salarial podría impedir las negociaciones.

Los Cowboys han insistido en que ven a Prescott como su mariscal de campo del futuro, y Prescott ha dicho que quiere permanecer en Dallas, pero las negociaciones no se presentan sencillas debido al tope salarial que se espera que disminuya, a lo que deben agregarse los huecos que tienen los Cowboys en su lista y los jugadores que se convertirán en agentes libres.

Prescott, que jugó esta temporada bajo la etiqueta de franquicia, cobrará el saldo de su salario de 31,4 millones de dólares para 2020 antes de que las negociaciones comiencen.

Si los Cowboys tienen que usar la etiqueta de franquicia en Prescott nuevamente en 2021 les costará 37,68 millones.

Los Cowboys y Prescott ya tenían una ventana de 19 meses para negociar un acuerdo a largo plazo y no pudieron concretar los diálogos.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, confirmó que el equipo quería un contrato de cinco temporadas y que Prescott buscaba uno de cuatro.

"Nuestros problemas en nuestras negociaciones con Dak han sido que queremos estar más comprometidos, en cuanto a (número de) años. No estamos nerviosos por fichar a Dak", dijo Jones a TheAthletic.com.

Pero el mariscal de campo parece que no desea comprometerse tanto tiempo con el equipo tejano.

En tanto, la rehabilitación de Prescott por una cirugía para reparar una fractura compuesta y dislocación de su tobillo derecho el 11 de octubre parece estar bien encaminada, y se espera que necesite de cuatro a seis meses antes de regresar al campo.