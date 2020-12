La vuelta de Harden con los Rockets tendrá que esperar hasta el próximo lunes

La incorporación del escolta estrella James Harden a los entrenamientos con su equipo de los Rockets de Houston tendrá que esperar al menos hasta el próximo lunes, de acuerdo a la información ofrecida este miércoles por varias fuentes periodísticas. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La incorporación del escolta estrella James Harden a los entrenamientos con su equipo de los Rockets de Houston tendrá que esperar al menos hasta el próximo lunes, de acuerdo a la información ofrecida este miércoles por varias fuentes periodísticas.

La incorporación no será efectiva hasta que la NBA la autorice después que supere seis pruebas consecutivas de covid-19 como establecen los protocolos de seguridad del coronavirus establecidos por la liga.

Harden, ocho veces All-Star, que pidió al equipo que lo traspasase a una franquicia que aspire a ganar el título de liga, no se presentó en el Toyota Center para las pruebas de covid-19 hasta el martes, dos días después de que los Rockets realizaran su primer entrenamiento de grupo.

Después del entrenamiento de este miércoles, los Rockets no estaban seguros de cuándo se autorizaría a Harden a trabajar con ellos porque esperaban noticias de la NBA sobre los protocolos covid-19 luego de que la superestrella estuviera en Atlanta y Las Vegas, antes de llegar al Toyota Center.

"Solo estamos tratando de superar la situación que se ha creado", comentó el entrenador de primer año de los Rockets, Stephen Silas, quien añadió que le gustaría decir más sobre la situación de Harden, pero no tenía información nueva que ofrecer.

La NBA requirió que los jugadores dieran negativo al coronavirus durante tres días consecutivos antes de ingresar a las instalaciones del equipo para los entrenamientos individuales antes del campamento de entrenamiento.

Los jugadores también debían ponerse en cuarentena además de las pruebas y los entrenamientos en las instalaciones del equipo y las actividades esenciales como la compra de comestibles.

Sin embargo, Harden optó por hacer ejercicio por su cuenta en la Universidad de Houston y asistió a la fiesta de cumpleaños del rapero Lil Baby, en Atlanta, durante el fin de semana y luego pasó algunas noches en Las Vegas.

Harden no usó una mascarilla en la fiesta de cumpleaños o en los clubes nocturnos de Las Vegas, eventos sociales que violaban los protocolos COVID-19 de la liga.

Silas si reconoció que hasta el momento no hay un plan claro de cara al futuro de Harden con el equipo y que sigue sin haber comunicación entre ambos.