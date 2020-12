La Real Sociedad completa el pleno español en dieciseisavos

EFE/EPA/CIRO FUSCO

Madrid, 10 dic (EFE).- La Real Sociedad completó el pleno de los equipos españoles, tras certificar su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, al empatar este jueves 1-1 en el campo de un Nápoles, que igualmente estará en la siguiente ronda.

Una clasificación que el conjunto donostiarra hubiese conseguido aunque hubiese perdido, pues el triunfo del Rijeka ante el AZ Alkmaar (2-1) le daba el pase. No obstante, cuando el delantero brasileño William José firmó el definitivo tanto del empate ante el Nápoles muy cerca del final del encuentro aseguraba un puesto a la Real Sociedad entre los treinta y dos mejores equipos del torneo, ya que el Rijeka empataba a uno su partido en ese momento.

Y es que los de Imanol Alguacil vivieron sobre el alambre durante toda la tarde, en especial tras el tanto del polaco Piotr Zielinski, que adelantó al Nápoles (1-0) a los treinta y cinco minutos de juego.

El Nápoles también estará en la siguiente ronda y lo hará como líder del grupo.

Al igual que españoles e italianos también lograron la clasificación en esta última jornada el Young Boys suizo, el Molde noruego, el Wolfsberg austríaco y el Maccabi Tel Aviv israelí.

Si dramático fue el final de partido entre el Nápoles y la Real Sociedad, no lo fue menos el que enfrentó este jueves en Berna al Young Boys con el Cluj rumano y que se resolvió con el triunfo (2-1) del conjunto helvético con dos goles en el tiempo añadido.

Al conjunto local le servía el empate pero el cuadro rumano necesitaba ganar. Marcó el Cluj en el minuto 86, con un gol del croata Gabriel Debeljuh en un final de partido loco. Sin embargo, los visitantes se quedaron con un hombre menos en el 91 por la expulsión de Cristian Balgradean, que provocó un penalti que transformó el camerunés Jean Pierre Nsame en el 94.

Dos minutos después, Gianluca Gaudino firmó el gol del triunfo y de la clasificación del Young Boys, que concluyó segundo en el grupo A por detrás del Roma, que ya llegó a esta jornada final con los deberes hechos.

Tampoco falló el Molde noruego, que certificó su pase de ronda tras empatar 2-2 en el campo de un Rapid de Viena que también se jugaba la clasificación.

Un doblete de Magnus Wolff Eikrem puso en dos ocasiones por delante al cuadro noruego. Primero en el minuto 12 y luego en el 46, tres después de que Marcel Ritzmaier igualara para los locales.

El Rapid volvió a empatar en el 91, por medio de Melih Ibrahimoglu, pero no tuvo tiempo de lograr el tanto del triunfo para acceder a la siguiente fase.

Resultado que permitió al Molde concluir como segundo clasificado de un grupo B, en el que el Arsenal del español Mikel Arteta ya tenía asegurada la primera plaza.

Igualmente logró la clasificación para la siguiente ronda el Wolfsberg, que dejó en la cuneta a un histórico como el Feyenoord, tras imponerse este jueves por 1-0 al conjunto neerlandés con un solitario tanto del serbio Dejan Joveljic a la media hora de juego.

El equipo austríaco se convirtió en el segundo equipo clasificado del grupo K, en el que ya tenía asegurado su billete para los dieciseisavos y como primero de grupo el Dinamo de Zagreb.

Por su parte, el Maccabi de Tel Aviv certificó su presencia en la siguiente ronda, tras doblegar por 1-0 al Sivasspor turco, gracias a un gol a los 66 minutos del español Enric Saborit.

Un marcador que, sin embargo, no permitió al equipo israelí arrebatar la primera plaza del grupo al Villarreal, que concluyó como líder del grupo I, pese a no poder disputar su partido con el Qarabag a causa de los números casos de coronavirus detectados en el conjunto azerbaiyano.

Primera plaza que finalmente no pudo alcanzar el Granada, ya clasificado, tras ser incapaz de pasar del empate (0-0) en Salónica ante el PAOK. Un empate que no desaprovechó el PSV para alzarse con la primera plaza del grupo E tras golear por 4-0 al Omonia Nicosia.

También afrontará el sorteo de dieciseisavos como líderes de sus respectivos grupos el Bayer Leverkusen alemán, tras vencer por 3-0 al Slavia de Praga, en un encuentro en el que destacó la actuación del jamaicano Leon Bailey, autor de un doblete.

Del mismo modo concluyó líder de su grupo el Milan italiano, que no desaprovechó el tropiezo del Lille, que cayó por 3-2 ante el Celtic, para arrebatar a los franceses la primera plaza del grupo H, tras vencer por 0-1 al Sparta de Praga con un tanto del noruego Jens Hauge en la primera mitad.

Igualmente concluyeron como líderes de grupo el Arsenal, que cerró la fase de grupos con pleno de victorias tras vencer por 2-4 al Dundalk, y el Leicester, que derrotó por 2-0 al AEK.

El mismo resultado (2-0) por el que el Tottenham derrotó al Amberes, gracias a los tantos del brasileño Carlos Vinicius y el argentino Giovani Lo Celso, y que permitió a los de Jose Mouriño arrebatar la primera plaza del grupo J al conjunto belga.EFE

jv/jl