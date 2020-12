La Policía belga usará drones con cámaras térmicas para vigilar las normas Covid

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Policía belga utilizará drones con cámaras térmicas en varios municipios del noreste del país para controlar que se respetan las normas anti-covid durante las fiestas navideñas, y en particular que se acata la prohibición de lanzar fuegos artificiales.

Las cámaras térmicas que llevarán instaladas los drones permitirán a los agentes controlar a las personas que salgan al exterior y además uno de esos aparatos portará un megáfono para dirigirse a la gente en caso de incidente, indicó la agencia local Belga.

El dispositivo se desplegará en las localidades flamencas de As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen y Zutendaal.

La multa en Bélgica por no respetar las restricciones contra el coronavirus, como el toque de queda nocturno o la limitación de los contactos sociales, asciende a 250 euros.