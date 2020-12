La familia Tablada se da cita en un íntimo funeral en memoria de Elena Moure

09/12/2020 Elena Tablada, en el funeral en memoria de su abuela, Elena Moure EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



En un momento muy duro para toda la familia tras el reciente fallecimiento de Elena Moura el pasado 17 de noviembre, las Tablada se han dado cita en la iglesia hispanoamericana Nuestras Señora de la Merced para una misa funeral en memoria de la matriarca organizada por una buena amiga de la familia. Con el rostro muy serio y visiblemente apenadas en estas primeras semanas sin 'la mami', Elena Tablada y su hija Elena - en esta ocasión sin Ella tras las críticas que sufrió por la presencia de la niña en el último adiós de la matriarca del clan - agradecieron el cariño recibido por parte de la prensa en un momento tan delicado para ellas.



Elena, madre de Elena Tablada, ha dejado a un lado su discreción habitual para defender a su hija de los ataques y ha señalado la importancia de que los niños también conozcan la muerte, sobre todo cuando pierden a seres queridos.



- CHANCE: Hoy toca recordar con mucho cariño.



- ELENA TABLADA MADRE: Muy tristes la verdad, pero bueno, vamos a ver si podemos sobrellevarlo bien porque imagínate, estábamos todo el día juntas todas. La pobre Elena que no pudo porque estaba con la niña, no la podía ir a ver, tremendo.



- CH: ¿Viene toda la familia?



- ELENA: Bueno, Naele está en Miami, vendrá ahora Elena y mi hermana que somos las que quedamos.



- CH: Son momentos difíciles los que estamos viviendo en estos momentos y las despedidas están siendo más duras.



- ELENA: Horrible, fue tremendo. Fue una cosa... se quitó la mascarilla de oxígeno, no fueron a visitarla y se murió. Fue algo tremendo, no iba malísima... pero bueno, en esto estamos.



- CH: Todos unidos en estos momentos tan duros.



- ELENA: Claro que sí.



- CH: Ella ha sido todo para vosotros.



- ELENA: Cuando mi padre murió hace 16 años no pensábamos que iba a ser tan fuerte para llevar todo y la verdad que muy bien. Es muy difícil que nos arropara a todas, yo le decía que papi se le había metido dentro a ella, siempre fue muy tranquila.



- CH: Tu nieta Ella la echará mucho de menos.



- ELENA: Ella la adoraba y además una niña que no conoció a su bisabuelo y lo adora igual. Todas las noches les reza.



- CH: ¿Qué le pedimos al año que empieza?



- ELENA: Que la pandemia esta termine y que vivamos como antes, felices todos y pudiendo salir adelante.



- CH: Vimos a la pequeña Ella en el crematorio, a despedir.



- ELENA: Pobrecita, le escribió una carta, la puso dentro de las flores, decía 'mira abu, hay dos estrellas y esta es la abuela que ahora va para allá y la otra estrella el abuelo' se inventa unas cosas...



- CH: Ha habido gente que lo ha criticado.



- ELENA: Los niños tienen que saber qué es la muerte, ellos lo cogen de una forma diferente a nosotros. Ella dice que la abuela está en el cielo.



ELENA TABLADA, ENFADADA CON LA PRENSA POR DECIR QUE SE SALTÓ EL CONFINAMIENTO PARA DISFRUTAR DE UNA NOCHE DE CHICAS



Menos amable con la prensa que su madre, Elena Tablada se mostró molesta por las últimas informaciones que se han publicado y que la acusan de haberse saltado en confinamiento para disfrutar de un encuentro con amigas.



- CHANCE: Hola Elena qué tal. Lo sentimos mucho.



- ELENA: Gracias, muy amable.



- CH: Hemos hablado antes con tu madre y un día emotivo.



- ELENA: Muchas gracias, por favor. Ha sido un detalle muy bonito de la amiga de la familia, la misa de la familia será más adelante.



- CH: Esto ha sido por una amiga.



- ELENA: Sí, para que luego digáis que me salto el confinamiento y cosas como esas.



- CH: No ha sido así, lo aclaras desde aquí.



- ELENA: Me gustaría que respetaseis el momento que estamos pasando. Muchas gracias. No quiero aclara absolutamente nada.



- CH: Tamara Falcó por ejemplo...



- ELENA: Os agradezco mucho que estéis aquí, que nos acompañéis en este momento y me gustaría que hasta aquí llegase esto.



- CH: ¿Cómo recuerdas a tu abuela?



- ELENA: Todos los días de mi vida la recordaré como lo que es, una gran dama.



- CH: Tu hija la quería mucho, la echará mucho de menos.



- ELENA: Por supuesto. Todos.