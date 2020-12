La Cámara de Diputados de Argentina comienza el debate sobre la Ley de Aborto

Vista de pañuelos a favor de despenalizar el aborto, el miércoles 13 de junio de 2018, durante una manifestación en el exterior del Congreso en Buenos Aires (Argentina). EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 10 dic. (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina comenzó este jueves el debate sobre la Ley de Aborto mediante una sesión especial que en la que se votará el proyecto impulsado por el Gobierno y que propone la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, abrió la sesión pidiendo respeto a los legisladores para una sesión que se prevé "larga e intensa".

"Quiero hacer una recomendación personal apelando a la seriedad y a al responsabilidad de cada diputado y diputada, acá no hay diputados antiderechos ni diputados asesinos, acá hay diputados que van a expresar ideas, les pido por favor que entendiendo la pasión que genera este debate no perdamos de vista ni el respeto ni la capacidad de escuchar a los otros", destacó Massa.

Al finalizar el debate, que será ininterrumpido ya que no se pueden solicitar recesos, se realizará la votación, tanto del proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo como de un plan para "la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia", conocido como "plan de los 1.000 días".

La votación se prevé igualada ya que en la Cámara baja ninguno de los bloques políticos cuenta con mayoría, y el bloque oficialista del peronista Frente de Todos alcanza a 120 de los 257 miembros totales.

Si el proyecto se aprueba obtendrá media sanción y deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo si tiene mayoría con 39 de las 72 butacas, una instancia a la que también llegó el proyecto de 2018, en aquel momento impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que finalmente obtuvo un voto negativo en la Cámara alta.

El debate de hoy, al que muchos de los legisladores acudieron vistiendo los colores de sus ideales (verde los partidarios del aborto, celeste los contrarios), comenzó con la intervención de la diputada por el Frente de Todos Cecilia Moreau, quien recordó que la Ley de Aborto responde a un reclamo social.

"Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afuera del Congreso. Este proyecto viene a ofrecer una respuesta concreta a un problema de salud pública y estructural que existe en nuestro país. Presidente, que sea ley", indicó.

Otros legisladores mostraron posturas opuestas, como hizo Carmen Polledo, del opositor Propuesta Republicana, quien aseguró que el tratamiento de la legalización del aborto solo responde a "grupos militantes".

"Mientras nuestros jóvenes piensan en emigrar, la prioridad de este Gobierno es ofrecerle la legalización del aborto a los colectivos feministas, y digo bien, a los colectivos feministas porque la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado, paradigmas de un siglo que se fue hace dos décadas", subrayó.