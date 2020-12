Kiko Jiménez desmiente su affaire con Isa Pantoja y declara la guerra a María Jesús Ruiz

21/11/2019 Kiko Jiménez, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los últimos días, después de que María Jesús Ruiz asegurase el pasado martes que, en abril de 2019, pilló a Isa Pantoja en el baño de una discoteca con Efrén Reyero y el propio Kiko, con los que habría tenido más que palabras. Ahora, el colaborador, acompañado por su novia, Sofía Suescun, se pronuncia por primera vez sobre esta noticia y enfadado, desmiente un affaire con la hija de Isabel Pantoja.



Esquivo, y mientras paseaba a los perros de su chica, Kiko afirma que se encuentra "bien" pero que no quiere entrar en detalles en la calle (y sin cobrar por ello, claro), asegurando que "cuando me toque sentarme en mi puesto de trabajo pues hablaré donde tengo que hacerlo porque yo hablo de todo claramente".



Pese a que le preguntamos por todas las informaciones surgidas sobre la noche en la que supuestamente Efrén y Kiko tuvieron un affaire con Isa Pantoja, el de Linares se mantiene en silencio hasta que le comentamos que su ex, Gloria Camila - con quien mantenía una relación la noche de autos - se cree que le fuese infiel con Chabelita. "Gloria que se ponga la mascarilla que es lo que tiene que hacer", afirma, ya que la hija de Rocío Jurado iba sin mascarilla cuando realizó dichas declaraciones.



Amable con la reportera, a la que dice que "entiendo tu trabajo" pero sin ganas de explayarse, Kiko asegura que no es que lo vaya a aclarar en Sálvame - programa en el que colabora - sino que "tampoco es relevante para nosotros. Estamos a otras cosas mucho más importantes en nuestra vida y nos mantenemos en un segundo plano como comprenderás. Somos muy felices paseando a los perros y ahora mismo lo que menos nos preocupa es eso".



Ante nuestra insistencia, el de Jaen pasa al ataque y declara la guerra a quienes han soltado el bombazo de que tuvo un romance de una noche con Chabelita: "¿En serio le das credibilidad a María Jesús? ¿A Sobe y a Amor Romeira? ¿En serio tú le das credibilidad a esa gente? Pueden contar lo que quieran, pero ¿en serio te has molestado en coger el coche, venir aquí y preguntar eso viniendo de esa gente?". "Esa gente se nutre de eso. Necesitan soltar mentiras para estar ahí en televisión, para que los llamen de higos a brevas y lo peor sois vosotros que lo compráis porque lo dicen así sin ton ni son. ¿Tú te imaginas que yo fuese inventándome cosas así de unos y otros? La gente se echaría las manos a la cabeza y ya si Sofía pasearía el perro sin mascarilla ni te cuento... Tendría que irse del país", asegura enfadado.



Para terminar, Kiko lanza una advertencia a María Jesús Ruiz: "Yo no me corto ni un pelo, ahora que si quieren guerra conmigo pues guerra hay que fíjate cómo son las cosas, María Jesús. Hablando de mí, diciendo tonterías y al día siguiente que es lo que le ha ocurrido a María Jesús, que por cierto yo tengo informaciones sobre este tema de la custodia. Que se preocupe de sus cosas que ya tiene cosas muy importantes. No me gusta que se me meta en eso. Yo paso".