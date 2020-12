Jagoba Arrasate: “Osasuna también es esto, luchar ante la adversidad”

El entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate. EFE/Jesús Diges/Archivo

Pamplona, 10 dic (EFE).- El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate ha comentado que tras dos años “maravillosos” ahora toca “luchar ante la adversidad” para intentar superar las dificultades que está pasando el equipo navarro.

“Queremos cortar esa mala racha puntuando y, si es ganando, mucho mejor”, ha anotado Arrasate en rueda de prensa sobre el importante duelo de mañana en Pucela del que a su vez ha comentado que el equipo “está bien para intentar dar su mejor nivel” a pesar de que en lo anímico no estén "en la mejor situación”.

El preparador ha aceptado que al juego que ha mostrado hasta ahora le puede faltar “algo de velocidad, de profundidad”, desaciertos que se pueden corregir “haciéndolo más rápido y con menos toques, siempre hay soluciones”.

“Debemos perfeccionar lo que estábamos haciendo hasta ahora, no cambiarlo”, ha afirmado el vasco sobre el estilo de juego que trata de recuperar Osasuna.

De su próximo rival, el Valladolid, ha destacado que ha mejorado “tras un inicio complicado” recuperando las señas de identidad desde que está Sergio González, “un equipo muy ordenado, difícil de hacer daño y que en ataque está encontrando esa versatilidad con Marcos André o Guardiola”.

De los 23 jugadores convocados para el partido, Arrasate ha asegurado que “están bien para participar o jugar de inicio”. Posteriormente se ha acordado de Adrián o Lucas Torró, futbolistas a los que el míster les espera pronto.

Asimismo, el técnico ha puesto de manifiesto el deseo de su plantilla: “Queremos volver a ser competitivos, volver a ganar para encontrar las buenas sensaciones y escalar posiciones en la tabla, que es lo más importante”.

“Sé dónde estamos, pero la clasificación ahora es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es volver a ser competitivos”, ha dicho Arrasate.

“Tenemos que mejorar la velocidad en el juego. El equipo puede ser más rápido en la circulación, en las transiciones o a la hora de ejecutar”, ha pedido Arrasate a sus jugadores para que el Valladolid “pueda sufrir”.

En este tipo de encuentros las jugadas de estrategia adquieren un valor extra, ya que la balanza “se puede decantar desde ahí” por lo que a nivel defensivo “necesitamos esa agresividad para defender esas acciones”.

“Si están en la convocatoria entendemos que nos pueden ayudar”, ha opinado sobre Saverio y Javi Martínez, jugadores canteranos que dependiendo de cómo vaya el partido “nos pueden dar esa frescura que tienen los jóvenes, algo que es de valorar”.