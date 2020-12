Indígenas colombianos denuncian "violación sistemática de derechos humanos"

La denuncia de las comunidades indígenas colombianas advierte que en los dos últimos años las víctimas sobrepasan las 34.000 personas. EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

Bogotá, 10 dic (EFE).- Los pueblos indígenas de Colombia denunciaron este jueves que son víctimas de la "violación sistemática de derechos humanos", por lo que pidieron el Gobierno nacional "acciones concretas" para solucionar estos problemas.

"Los 115 pueblos indígenas de Colombia denunciamos la violación sistemática de los derechos humanos de los cuales hemos sido víctimas", dijo a Efe el secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Pablo Hernán Jamioy Juajibioy, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La denuncia de las comunidades indígenas advierte que en los dos últimos años las víctimas sobrepasan las 34.000.

Jamioy Juajibioy explicó que la violación a los derechos humanos incluyen asesinatos, violencia sexual, amenazas y atentados a los líderes sociales, minería ilegal en sus territorios, confinamiento de las comunidades por la presencia de disputas territoriales entre grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras organizaciones que buscan dominar el tráfico de drogas ilícitas como la cocaína.

Las denuncias se recogieron en la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se reúne en Bogotá, en la que además piden al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, que cumpla con lo pactado en reuniones anteriores y que "no haya oídos sordos".

Recordó que por el conflicto armado interno cerca de 384.000 aborígenes del país han sido víctimas y que eso es "una muestra de la crisis humanitaria que viven los indígenas por omisión del Estado".

Jamioy detalla que las situaciones de derechos humanos más difíciles se viven en los departamentos de Nariño y Chocó, fronterizos con Ecuador y Panamá; Cauca y Valle del Cauca, ambos en el suroeste de Colombia, en donde han asesinado a decenas de indígenas.

"Allí se evidencia el olvido del Estado y la impunidad de los hechos como asesinatos no solo de indígenas sino también de otros líderes sociales y defensores de derechos humanos", puntualizó.

PUEBLOS DE LA AMAZONÍA ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

Por su lado, el Comisionado de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Oscar Daza Gutiérrez, dijo a Efe que los problemas que más aquejan a los pueblos autóctonos son la minería ilegal, el reclutamiento forzado, la deforestación, la disputa de tierras con colonos y el confinamiento, entre otros.

Recordó que 64 de los 115 pueblos indígenas viven en los departamentos de Amazonas, Vichada, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Guanía y Vaupés.

"Hemos identificado que los mayores problemas los constituyen el resurgimiento de los grupos armados ilegales como las FARC que ahora se llaman disidencias, la explotación de oro con mercurio y la deforestación", aseguró Daza.

Todos estos conflictos ponen en "riesgo físico y cultural a los indígenas", puntualizó.

También se han visto afectados en el pasado por las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, suspendidas desde 2015, porque los cultivos de coca que tienen los indígenas son de uso medicinal y para ritos ancestrales y no son "para traficar".

Los indígenas reclaman del Gobierno colombiano una "respuesta institucional de respeto y voluntad política sobre la atención de los casos denunciados".