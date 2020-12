Hungría ve "muy cerca" el acuerdo para desbloquear el plan de recuperación de la UE

EFE/EPA/JOHN THYS

Bruselas, 10 dic (EFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó este jueves que la Unión Europea (UE) está muy cerca de lograr un acuerdo para levantar el veto que su país y Polonia mantienen sobre el plan de recuperación y que tienen "buenas esperanzas" de conseguirlo en la cumbre de líderes comunitarios que se celebra hoy.

Los jefes de Estado y de Gobierno deben decidir en su reunión en Bruselas si dan luz verde a la propuesta de compromiso negociada entre Alemania, que este semestre preside el Consejo de la UE, con Hungría y Budapest para acabar con el bloqueo al presupuesto 2021-2027 y al fondo de recuperación pospandemia.

"La negociación de hoy será importante. La preparación ha sido larga, hemos negociado durante semanas, y estamos a un ápice del consenso. Creo que estamos muy cerca de lograr un buen acuerdo para la unidad de la UE", dijo Orbán en una declaración a la prensa a su llegada a la cumbre.

El mandatario magiar consideró que los socios están "luchando" por la unidad del continente y, "más importante", por una "victoria del sentido común".

"Cuando nuestras naciones y tantos millones de personas están realmente necesitados debido a la pandemia y sus consecuencias económicas, tenemos que comportarnos razonablemente y encontrar un modo hacia enfoques fiables y una victoria del sentido común, para proporcionar servicios sanitarios y asistencia financiera a los países que la necesitan", dijo.

"Así que tenemos buenas esperanzas para hoy", concluyó.

Hungría y Polonia, expedientados por Bruselas por sus problemas con la independencia judicial, la libertad de prensa o el respeto a las minorías, bloquearon el histórico paquete de recuperación, de 1,8 billones de euros en total, por su rechazo a condicionar estos fondos al respeto del Estado de Derecho.

La solución negociada entre Budapest, Varsovia y Berlín no modifica esta regulación -que fue aprobada por una mayoría cualificada de países-, pero añade una declaración que clarifica cómo se implementará y el papel que jugará la justicia europea en su validación.

El texto de compromiso, al que tuvo acceso Efe, recoge que, en el caso de que Hungría o Polonia recurran la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Comisión Europea no podría suspender fondos ni proponer ningún tipo de medida bajo este mecanismo hasta que la corte se pronuncie.

El hecho de que no se modifique el mecanismo debería allanar el camino para que la solución sea aceptada por el resto de socios y por la Eurocámara, que es tajante en su rechazo a modificar este sistema por el que por primera vez se ligará el dinero europeo al respeto de los valores fundamentales de la UE.