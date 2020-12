Fútbol/Premier.- (Previa) El derbi de Mánchester puede relanzar a City o United

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El derbi de Mánchester en Old Trafford será el partido más destacado este fin de semana en la duodécima jornada de la Premier League, en la que el Tottenham defenderá su liderato en campo del Crystal Palace y el Liverpool tratará de arrebatárselo en su visita al Fulham.



United (19 puntos) y City (18) han recortado distancias con la zona noble en las últimas semanas, pero aún tienen terreno perdido respecto a Tottenham (24), Liverpool (24) o Chelsea (22), los equipos que ahora mismo pelean por el primer puesto de la clasificación.



Los 'diablos rojos' llegan a este derbi muy afectados tras quedar eliminados de la Liga de Campeones con su derrota en Leipzig. Condenados un año más a pelear por la Liga Europa, intentarán apelar a su buen momento en la Premier, donde cuentan cuatro victorias seguidas, para resurgir.



Por su parte, los 'citizens' sí han cumplido en Europa y ahora quieren proseguir su escalada en el campeonato nacional, donde parecen haber enderezado el rumbo. La vuelta de Sergio Agüero, ya recuperado de su lesión, aumenta el arsenal ofensivo en poder de Pep Guardiola, que no podrá contar con el lesionado Eric García. El City quiere extender su buen historial reciente en Old Trafford, donde ha ganado en seis de sus nueve últimas visitas.



En cuanto a la punta de la tabla, el Tottenham, que ya suma diez jornadas invicto, espera imponerse en Selhurst Park, donde le espera un Crystal Palace que está temporada vive más cerca de puestos europeos que del descenso, mientras que el Liverpool también llega como favorito a Craven Cottage para visitar al Fulham, equipo que ha encajado ocho derrotas en once jornadas.



Más igualado se espera el encuentro en Goodison Park, donde el Everton, que ha perdido fuelle tras su fulgurante arranque de curso, recibirá al Chelsea, un rival invicto a domicilio esta temporada. Además el Leicester, cuarto, y el Southampton, quinto, se medirán como locales a los asequibles Brighton y Sheffield United, respectivamente.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 12.



-Viernes.



Leeds United - West Ham.



-Sábado.



Wolverhampton - Aston Villa.



Newcastle - West Bromwich Albion.



Manchester United - Manchester City.



Everton - Chelsea.



-Domingo.



Southampton - Sheffield United.



Crystal Palace - Tottenham.



Fulham - Liverpool.



Arsenal - Burnley.



Leicester - Brighton.