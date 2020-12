Fútbol.- Velasco Carballo celebra el "mayor acierto" del VAR, aunque "pone de manifiesto más errores en el campo"

10/12/2020 Velasco Carballo junto a Clos Gómez en una rueda de prensa del CTA ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID RFEF



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, hizo este jueves "un balance positivo" del arbitraje durante este primer tercio de temporada, aunque reconoció que la mayor incidencia que se ha visto en el VAR "pone de manifiesto más errores en el campo"



"Consideramos como un balance positivo de este primer tercio. Nuestros árbitros han tenido buenas actuaciones, con índices de acierto objetivamente elevados", reflexionó Velasco Carballo en rueda de prensa telemática.



El excolegiado remarcó "la gran consistencia" en el tema de la sanción de las manos pese a que la "regla da un gran margen de interpretación" y se mostró "contento" porque se esté intentando sancionar "menos penaltis por contactos ligeros". "No hay que pitar menos penaltis, hay que pitar los que realmente sean. Hay cierta tendencia a pitar más penaltis con el VAR, pero también a que ciertos contactos ligeros provoquen caídas más exageradas", indicó.



"Estamos contentos con el VAR, en España es una herramienta fiable y es predecible. Nuestros árbitros siguen las instrucciones en un 95 por ciento, lo que demuestra que la acción es clara y manifiesta. Su éxito es no intervenir en jugadas grises, nosotros preferimos que no se intervenga", añadió el madrileño.



Este cifró en 52 las intervenciones del videoarbitraje hasta este momento, de las cuales 51 fueron "correctas" y una se hizo "indebidamente", mientras que en otras cuatro ocasiones "debería haber intervenido por errores claros y manifiestos y no lo hizo". "Preferimos que haya intervenciones no realizadas que indebidas", recalcó, celebrando igualmente que "el clima de tensión social y mediático" se haya "reducido".



Además, el presidente del CTA no se olvidó de hacer autocrítica. "Este colectivo piensa que un mayor acierto del VAR pone de manifiesto que ha habido más errores en el terreno de juego. Ha habido algún error claro y manifiesto que no ha solucionado el VAR y alguno que era evitable, y tampoco estamos contentos con el tiempo de intervención del VAR, con el tiempo añadido en algunos partidos, que consideramos insuficiente o con el control del comportamiento de los jugadores en la grada", confesó.



En total, cree que en la comparecencia de este jueves reconocen "casi 200 errores" y que lo hacen "con normalidad y transparencia". "Nadie podrá decir que este CTA no es autocrítico porque somos tremendamente exigentes y tremendamente ambiciosos, pero también queremos que los aciertos tengan visibilidad", sentenció.



Finalmente, Velasco Carballo quiso recordar la importancia del logro de la asistente Guadalupe Porras, la primera árbitra española en participar en un partido internacional masculino, el LASK-Ludogorets de Liga Europa, y la candidatura de Marta Huerta para estar en el Mundial Femenino de 2023. Además, recalcó que tanto los árbitros como los VAR españoles son "los más designados de Europa" en las competiciones UEFA.



Al lado del presidente del CTA estuvo Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, que detalló las cifras que se habían registrado en este primer tercio de competición.



Así, en incidentes de área de penalti, señaló que del total de 263, en 23 ocasiones el colegiado erró "en primera instancia" y que el VAR lo corrigió en 19 ocasiones, dejando el total de aciertos en 259, un 98,48 por ciento, "muy similar a la temporada anterior". "Hemos mejorado, aunque el error de campo es mayor", aclaró.



Además, explicó que del total de las 52 revisiones (19 en goles, 20 por incidentes de área de penalti, 9 por rojas, 2 por confusión de identidad y otras 2 para repetir penaltis), en tres ocasiones no se hizo caso a lo que se indicaba desde la sala VOR, y que "33 fueron a pie de campo, 1 por cada 2,17 partidos". "Hemos sido un pelín más intervencionistas que la pasada temporada", apuntó.



En cuanto a los goles, el VAR ha influido en 32 de los 268, un 12 por ciento, un punto más que el año pasado, y el excolegiado remarcó que ninguno de ellos haya sido "en fuera de juego". "Han sido todos legales y eso es importante porque en la etapa anterior al VAR los árbitros hemos concedido goles por fuera de juego y a veces lo contrario", puntualizó.



Clos Gómez detalló también que han bajado las protestas y las simulaciones, pero que, por el contrario, han aumentado las rojas directas, y cifró en "94 segundos" el tiempo de intervención factual y de "136" el invertido si se va al monitor, por los 128 de la temporada pasada. "Es algo que tenemos en nuestro debe y que tenemos que seguir mejorando", admitió.