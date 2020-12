Firefox ofrece navegar de forma más segura

SIMBÓLICO - Así se visualiza la nueva función de Firefox: la alerta sobre conexiones no cifradas, que son bloqueadas (arriba) y la definición de las excepciones deseadas a ese candado de seguridad. Foto: support.mozilla.org/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Un tercero no debería tener acceso a los datos que la computadora propia intercambia con servidores de Internet no solo en cuestiones como el online banking. Sin embargo, uno casi que se los ofrece en bandeja de plata si la web en cuestión no tiene una conexión cifrada. Las conexiones protegidas -con protocolo seguro de transferencia de hipertexto- se reconocen porque antes de la dirección en la barra de dirección del browser están las siglas https. Pero como aún no todas las webs utilizan el https y por lo tanto generan conexiones http potencialmente inseguras el navegador Firefox ahora tendrá una nueva función, que fuerza el https y muestra una advertencia en el caso de que no esté disponible la conexión segura ("https only mode" o "modo solo https"). Esta función hasta ahora la podían sumar los usuarios en forma de una extensión como "https everywhere". Ahora simplemente lo pueden activar en la configuración, ni bien el navegador Firefox es actualizado a su más reciente versión 83. Por defecto, sin embargo, la nueva función está desactivada. Esta herramienta nueva no solo permite activar o desactivar este modo, sino también generar situaciones intermedias: Con un clic en el símbolo del candado tachado a la izquierda en la barra de dirección pueden excluirse determinadas páginas del "modo solo https", ya sea por única vez o de forma permanente. dpa