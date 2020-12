Europa.- El bisonte europeo mejora su conservación pero 31 especies se consideran extintas, según la UICN

26/11/2009 Bisontes europeos. Especies Amenazadas. Resilvestramiento. Cárpatos. POLITICA RUMANÍA SOCIEDAD GRZEGORZ LESNIEWSKI / WILD WONDERS OF EUROPE



Con la nueva actualización del listado, todos los delfines de agua dulce del mundo se consideran ya amenazados



El bisonte europeo (Bison bonasus), el mayor mamífero terrestre de Europa, ha pasado de 'Vulnerable' a 'Casi Amenazado', según la actualización de este jueves de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Especies Amenazadas. En esta actualización, 31 especies también pasan a la categoría "Extinto", y todas las especies de delfines de agua dulce del mundo están ya amenazadas de extinción. Actualmente, hay 128.918 especies en la Lista Roja de la UICN, de las cuales 35.765 están amenazadas de extinción.



"Las recuperaciones del bisonte europeo y de otras 25 especies documentadas en la actualización de la Lista Roja de la UICN demuestran el poder de la conservación", señala el doctor Bruno Oberle, director general de la UICN, que no obstante, recuerda que "la creciente lista de especies 'Extintas' es un claro recordatorio de que los esfuerzos de conservación deben expandirse de manera urgente".



A consecuencia de una gestión para la conservación a largo plazo, las poblaciones silvestres de bisonte europeo ('Bison bonasus') han pasado de alrededor de 1.800 individuos en 2003 a más de 6.200 en 2019, lo que justifica la reclasificación de la especie de 'Vulnerable' a 'Casi Amenazada'.



La especie sobrevivía sólo en cautiverio a principios del siglo XX y fue reintroducida en la naturaleza en la década de 1950. Las subpoblaciones más grandes se encuentran hoy en Polonia, Bielorrusia y Rusia. Actualmente, hay 47 rebaños de bisontes europeos en libertad.



Sin embargo, estos rebaños están en gran medida aislados unos de otros y confinados a hábitats forestales no óptimos, y sólo ocho de ellos son lo suficientemente grandes como para ser genéticamente viables a largo plazo.



Así, la especie sigue dependiendo de las medidas de conservación en curso, como la translocación de bisontes a hábitats abiertos más óptimos y la reducción de conflictos entre hombres y bisontes.



"Históricamente, los bisontes europeos fueron reintroducidos principalmente en hábitats forestales, donde no encuentran suficiente comida en invierno. Sin embargo, cuando se desplazan del bosque a áreas agrícolas, a menudo se encuentran en conflicto con las personas. Para reducir el riesgo de conflictos y la dependencia de los bisontes de la alimentación suplementaria, será importante crear áreas protegidas que incluyan prados abiertos para pastar", explica el doctor Rafal Kowalczyk, coautor de la nueva evaluación y miembro del Grupo de Especialistas en Bisontes de la CSE-UICN.



Por otro lado, con la reclasificación del tucuxi ('Sotalia fluviatilis') de la categoría 'Datos Insuficientes' a la categoría 'En peligro', todas las especies de delfines de agua dulce del mundo están ya consideradas por la Lista Roja de la UICN como amenazadas.



Las poblaciones de esta pequeña especie de delfín gris, presente en el sistema del río Amazonas, se han visto gravemente reducidas por la mortalidad incidental en artes de pesca, el represamiento de los ríos y la contaminación.



Prohibir el uso de redes de enmalle (cortinas de redes de pesca que cuelgan en el agua) y reducir el número de represas en el hábitat del tucuxi son prioridades para permitir que los números se recuperen. También es esencial hacer cumplir la prohibición de matanza deliberada de tucuxis.



EXTINCIONES



El tiburón perdido ('Carcharhinus obsoletus'), que sólo se había descrito formalmente el año pasado, entra en la Lista Roja en la categoría 'En Peligro Crítico-Posiblemente Extinto'. La especie fue observada por última vez en 1934.



Su hábitat, en el Mar del Sur de China, ha sido extensamente objetivo de pesca durante más de un siglo y sigue siendo una de las regiones marinas más sobreexplotadas del mundo. Por ello, es poco probable que la especie pueda haber persistido bajo esta fuerte presión, y el tiburón perdido podría estar ya extinto.



El conjunto de las 17 especies de peces de agua dulce endémicas del lago Lanao y su desembocadura, en las Filipinas, están hoy 'Extintas' (15 especies) o 'En Peligro Crítico-Posiblemente Extintas' (dos especies). Estas extinciones fueron causadas por especies depredadoras introducidas, y agravadas por la sobreexplotación y unos métodos de pesca destructivos.



Asimismo, tres especies de ranas centroamericanas han sido recientemente declaradas 'Extintas'. También 22 especies de ranas en América Central y del Sur han sido catalogadas como 'En Peligro Crítico-Posiblemente Extintas'. El principal impulsor de estas disminuciones drásticas es la quitridiomicosis.



Pese a ello, la UICN afirma que los esfuerzos de conservación para proteger hábitats críticos están ayudando a las poblaciones de varias otras especies de anfibios a recuperarse. Entre ellas se encuentra la rana arbórea de Oaxaca ('Sarcohyla celata'), que pasó de 'En Peligro Crítico' a 'Casi Amenazada' gracias a acciones de comunidades locales en México.



PLANTAS: PROTEAS Y ROBLES BAJO PRESIÓN



Con respecto al mundo de las plantas, la familia de las proteas ha sido evaluada exhaustivamente en esta actualización, revelando que el 45% (637 de las 1.464 especies) de estas llamativas plantas con flores, que crecen principalmente en el hemisferio sur, están 'Vulnerables', 'En Peligro' o 'En Peligro Crítico'.



Muchas de las especies tienen un área de repartición muy restringido, lo que las hace más vulnerables a la propagación de especies exóticas invasoras, a cambios en los ciclos de fuego naturales causados por los humanos o vinculados con el cambio climático, y a la pérdida de hábitats para la agricultura.



La familia de las proteas incluye tres especies de Macadamia, las mismas especies que producen las nueces de macadamia de cultivo, que han entrado en la Lista Roja de la UICN como amenazadas de extinción en estado silvestre. La nuez de macadamia ('Macadamia integrifolia') está catalogada como 'Vulnerable', mientras que 'M. ternifolia' y 'M. tetraphylla' se consideran 'En Peligro'.



Los robles han sido evaluados exhaustivamente, revelando que casi un tercio (31%, 113 de 430 especies) están amenazados de extinción. Nueve robles asiáticos entran directamente en la Lista Roja de la UICN en la categoría 'En Peligro Crítico-Posiblemente Extintos o Posiblemente Extintos en Estado Silvestre'. El mayor número de especies amenazadas se encuentra en China y México, seguidos de Vietnam, Estados Unidos y Malasia.



El desbroce para la agricultura y la tala forestal son las amenazas más comunes en China, México y el sudeste asiático. Las especies invasoras y enfermedades exóticas, así como el cambio climático son las principales amenazas para los robles en los Estados Unidos.