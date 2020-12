Europa.- Alemania recibe a otros 142 migrantes procedentes de Grecia

23/08/2017 Llegada de refugiados a Alemania. POLITICA SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MINISTERIO INTERIOR



BERLÍN, 10 (DPA/EP)



Las autoridades de Alemania han informado este jueves de la llegada al aeropuerto de la ciudad de Hanóver de otros 142 migrantes procedentes de Grecia.



El Ministerio del Interior alemán, Horst Seehofer, ha indicado que en un vuelo procedente de suelo griego han llegado 35 familias con 69 menores y 73 adultos.



Los migrantes serán reasentados por las autoridades de Baja Sajonia en los estados federados de Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Brandeburgo, Hamburgo, Renania del Norte-Westfalia, Renania Palatinado, Schleswig-Holstein y Turingia.



Alemania ha recibido desde abril un total de 1.433 migrantes provenientes de Grecia, según cifras del Ministerio del Interior. Entre ellos se encuentran 203 menores de edad no acompañados, un recién nacido de una madre menor de edad no acompañada, 225 niños enfermos con 713 familiares y 291 personas con estatus de refugiados.



La coalición gobernante resolvió en marzo pasado aceptar, en el marco del plan de ayuda europeo, el ingreso 243 niños enfermos con sus familiares más cercanos provenientes de Grecia.



Tras los incendios en el campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, el Gobierno alemán decidió acoger a otros 1.553 migrantes con estatus de refugiados. Desde entonces han llegado 150 menores no acompañados, a quienes Alemania también acordó aceptar tras los incendios.