Éstas son las imágenes de Isa Pantoja con Efrén Reyero la noche que supuestamente tuvieron un affaire

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El supuesto trío amoroso que Isa Pantoja protagonizó con Efrén Reyero y con Kiko Jiménez en el baño de una conocida discoteca de la capital en abril de 2019 y que no trascendió públicamente hasta ahora, se ha convertido en el tema estrella de la semana. Y es que, de ser cierto, la hija de Isabel Pantoja habría sido infiel a Asraf con Efrén, con el que ahora ambos conviven en "La casa fuerte", y el marroquí no tendría ni idea de esta deslealtad (aunque pronto podría descubrirla).



Según ha contado María Jesús Ruiz, testigo presencial de la "noche de autos", Isa, que estaría algo perjudicada después de haber tomado varias aguas con misterio, habría desatado su pasión con Efrén en el baño de la discoteca mientras Kiko abrazaba por detrás a la peruana. Poco después, y tras pasar en el servicio media hora juntos, la hija de Isabel Pantoja habría abandonado el local con el entonces novio de Gloria Camila en un coche mientras Reyero se habría quedado en la discoteca "presumiendo" de la hazaña.



Ahora, rescatamos las imágenes que diferentes testigos de la apasionada noche compartieron a través de sus redes sociales. En ellas podemos ver a un animado Efrén haciendo malabarismos mientras baila con una botella de champagne en la cabeza, y a Isa a su lado, copa en mano, moviendo las caderas al ritmo de la música con un escotado y cortísimo vestido. Y, siendo fieles a la verdad, ni se ve a la colaboradora demasiado "contentilla" por el agua con misterio ni se ve una química especial entre ambos. De Kiko Jiménez ni rastro en ese momento. ¿Mostrará esta noche Jorge Javier Vázquez estas imágenes a Chabelita, que tras la entrada de Reyero en el reality asegura que no tuvo nada con él? Esta noche lo descubriremos en la nueva gala de "La casa fuerte".