Estados Unidos.- Ciudadanos lamenta que EEUU reconozca soberanía marroquí sobre el Sahara y espera firmeza contra las "bravuconadas"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Marta Martín Llaguno, considera que el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental por parte de Estados Unidos es "una mala decisión que contraviene el Derecho Internacional y el proceso de ONU para la descolonización" del territorio.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Martín Llaguno ha dicho esperar "firmeza" del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación español y del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para "cumplir con la legalidad internacional y rechazar bravuconadas".



El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara ha sido anunciado por el presidente saliente, Donald Trump, como parte de un acuerdo con Marruecos por el que este país establecerá relaciones diplomáticas plenas, igual que han hecho hasta ahora Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán.



La ONU considera el Sahara Occidental como un un territorio no autónomo y desde 1991 supervisa con la MINURSO el alto el fuego al que llegaron Marruecos y el Frente Polisario. Su mandato fue renovado a finales de octubre por un periodo de un año.



Su objetivo último, contemplado incluso en el nombre de la misión, era la celebración de un referéndum que permitiese resolver la disputa territorial. Casi tres décadas después, sin embargo, la situación sigue prácticamente igual. Durante la etapa del alemán Horst Koehler como enviado especial, se efectuó un tímido intento de acercar de nuevo a las partes, con dos reuniones en Ginebra --en diciembre de 2018 y marzo de 2019-- en las que de nuevo quedó en evidencia que Rabat no contempla más que una autonomía limitada y el Polisario no desiste en su reivindicación de la plena independencia.