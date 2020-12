Es esencial que los gobiernos garanticen la igualdad en el deporte, dice el presidente del IPC

En la imagen un registro del presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons. EFE/Ian Langsdon/Archivo

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, dijo este jueves que la "peor crisis en una generación ha expuesto más que nunca las alarmantes desigualdades que existen en la sociedad" y declaró que por ello es "esencial que los gobiernos garanticen la igualdad en el deporte entre olímpicos y paralímpicos".

A pocos días de acabar un año marcado por la pandemia global de la COVID-19, en el que tuvieron que aplazarse los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Andrew Parsons hizo una reflexión institucional sobre la que considera "la peor crisis de una generación".

"Esta crisis ha expuesto más que nunca las alarmantes desigualdades que existen en nuestra sociedad y por ello cada día me horroriza la progresiva discriminación y abandono que afecta al mayor grupo marginado del mundo", dijo Parsons.

"Incluso en circunstancias normales, los mil millones de personas con discapacidad del mundo tienen menos acceso a la asistencia sanitaria, la educación, el empleo y a participar en la comunidad, pero la pandemia ha empeorado las cosas. Esto no puede quedar sin respuesta, especialmente cuando la inclusión y la igualdad son temas de conversación tan importantes", confesó.

"Para corregir los errores de la vieja sociedad debemos centrarnos en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles. Para ello, es necesario que exista un compromiso inquebrantable de todos los ciudadanos del mundo de prohibir la discriminación, un principio básico de los derechos humanos", subrayó.

Para el presidente del IPC la "humanidad está unida en su lucha colectiva contra la COVID-19 y esto nos hace más fuertes".

"Sin embargo, incluso durante este difícil período, existe el deseo continuo de algunos sectores de la sociedad de romper esta armonía centrándose en los factores que nos diferencian. Pasar por alto lo que nos une para concentrarnos en cosas como la etnia, la nacionalidad, la clase social, el género, la religión, la orientación sexual o la opinión política es erróneo y muy peligroso. Eso alimenta la discriminación y debilita lo que podemos lograr juntos como raza humana", destacó.

"En el futuro, debemos compartir el entendimiento de que la sociedad debe ser construida por todos y para todos. La diversidad no solo debe ser tolerada o respetada, sino que debe ser valorada y fomentada. La diversidad tampoco debe ser solo sobre la etnia, el género o la sexualidad, sino también debe ser sobre la discapacidad, un tema que a menudo cae fuera de la agenda de la diversidad más amplia", apuntó.

Andrew Parsons recordó que la herramienta que la humanidad utiliza para promover la Declaración de Obligaciones Humanas debería ser el deporte.

"La participación en el deporte no solo nos hace más saludables y, por lo tanto, más fuertes para luchar contra las enfermedades y las infecciones, sino que el deporte también tiene una capacidad única para unir a la gente en celebración", confesó.

"Cuando el mundo vuelva a alguna forma de normalidad, es esencial que los gobiernos garanticen la igualdad de financiación de los deportes paralímpicos y olímpicos y no destruyan el buen trabajo que se ha realizado en los últimos años. Mi temor es que ese trabajo se vea afectado, aunque espero que ocurra lo contrario y que la inclusión y la oportunidad estén en el centro de todo en el futuro. El cambio comienza con el deporte", finalizó.