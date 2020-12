Emma Stone regresará a la televisión con la comedia "The Curse"

En la imagen la actriz Emma Stone. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic. (EFE).- Emma Stone regresará a la pequeña pantalla como protagonista de la comedia "The Curse", una serie de televisión escrita por los directores de "Uncut Gems", Josh y Benny Safdie.

En capítulos de media hora, la ficción narrará los problemas causados por una supuesta maldición a una pareja que trata de concebir su primer hijo mientras dirigen un programa sobre reformas de hogares, informó el diario The Hollywood Reporter.

Se trata de la segunda serie que protagonizará la oscarizada Stone, quien ya participó en "Maniac", una miniserie de Netflix con guiños a la ciencia-ficción que se ganó el aplauso de la crítica.

En este caso, la actriz compartirá pantalla con Nathan Fielder ("The Disaster Artist"), quien también dirigirá los capítulos de este formato televisivo producido por los estudios A24, responsables del éxito de "Euphoria" en HBO y de cintas como "Lady Bird" o "Moonlight".

"La inteligencia y el saber de la incomparable Emma Stone la convierten en la compañera perfecta para el ingenio de los hermanos Safdie y la comedia subversiva de Fielder", aseguró en un comunicado la vicepresidenta del canal Showtime, Amy Israel.

Stone ha estado nominada al Óscar en 2015, 2017 y 2019, llevándose la estatuilla a mejor protagonista por "La La Land" en 2017.

Días antes de conocer este proyecto, la actriz declinó volver a trabajar con el director de la cinta musical, Damien Chazelle, en un nuevo proyecto cinematográfico por problemas de agenda.

El fichaje de Stone por la pequeña pantalla se conoce el mismo día que otro peso pesado de Hollywood como Julia Roberts protagonizará y producirá la serie "The Last Thing He Told Me" para la plataforma Apple TV+.

Hace años que la televisión es un formato atractivo para directores e intérpretes del mundo de cine como Nicole Kidman, Meryl Streep y Al Pacino.