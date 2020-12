El plus de Luis Suárez

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 10 dic (EFE).- "Ni loco", según dijo en octubre a 'ESPN', habría fichado Luis Suárez por el Real Madrid, con el que el sábado repite rivalidad desde otra perspectiva, el Atlético de Madrid y el derbi; otro 'clásico' de la Liga para él, autor de 11 goles en 16 duelos contra el conjunto blanco cuando aún jugaba en el Barcelona.

Contra él debutó en la Liga española, el 25 de octubre de 2014 en el estadio Santiago Bernabéu, con derrota por 1-3, e inició la carrera hacia la condición de tercer máximo goleador de la historia del club azulgrana; contra él ha vivido enfrentamientos del más alto nivel, de la más alta tensión y de las más agobiante presión; y contra él cada vez que marcó al menos un gol su equipo no perdió.

Ahora enlaza siete encuentros invicto contra ese adversario, desde la Supercopa de España de 2017, cuando cayó tanto en el Santiago Bernabéu como en el Camp Nou. Desde entonces, ha acumulado cuatro victorias y tres empates contra ese oponente, además de siete goles en sus últimos siete duelos.

Es una garantía goleadora contra el Real Madrid, con cinco de sus once tantos en territorio blanco, y un plus para el Atlético en su visita de este sábado a un escenario desconocido para él, el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, con Luis Suárez como referencia ofensiva del equipo rojiblanco, invencible aún en esta temporada.

"Necesitamos mucho de Luis, porque es un jugador muy importante para el equipo", expresó el pasado viernes Diego Simeone. Es su mejor goleador en el campeonato, igualado con cinco dianas con Joao Félix, aunque con menos recorrido que él: 647 minutos del atacante portugués por 439 del '9' uruguayo, que ha anotado más de la mitad de sus disparos a portería en este torneo. De los nueve que situó entre los tres palos, cinco terminaron dentro de la red contraria.

No marcó en su reaparición de la última jornada frente al Valladolid en el Metropolitano -ni este miércoles en la Liga de Campeones en Salzburgo-, tras cuatro duelos de baja por la covid-19 de la que se contagió en la selección, pero sí lo había hecho en cada uno de los tres encuentros de Liga anteriores que disputó: un gol al Celta (0-2), otro al Betis (2-0) y otro al Cádiz (4-0).

Los otros dos goles en la Liga corresponden a su sonoro e impactante estreno con el Atlético en el 6-1 de la tercera cita del campeonato frente al Granada, cuando apareció para los veinte minutos finales y marcó dos goles y dio otro a Marcos Llorente. Cuando anticipó todo lo que puede aportar en su nueva aventura en el conjunto rojiblanco, con la ambición de un goleador indiscutible.

Luis Suárez, en contraste, aún no se ha estrenado como goleador rojiblanco en la Liga de Campeones, de la que este miércoles salió visiblemente enfadado del campo -aún más visible fue cuando las cámaras enfocaron a la grada desde donde siguió el resto del choque- cuando fue reemplazado por Diego Simeone a falta de 25 minutos.

"No hablé con él. Sí lo saludé después de la victoria, como a todo el equipo. Es normal que cualquier futbolista con la jerarquía que tienen Saúl, Suárez, Koke, Savic o Joao, que salgan siempre enojados porque quieren terminar siempre el partido. Siempre hay un compañero que entra con la mejor ilusión", expuso después el técnico argentino, que enfoca al derbi con un plus indudable: Luis Suárez.

-- LOS NÚMEROS DE LUIS SUÁREZ EN EL ATLÉTICO ANTES DEL DERBI:

- Partidos jugados: 11 (7 en Liga y 4 en Liga de Campeones).

- Partidos titular: 10 (6 en Liga y 4 en Liga de Campeones).

- Minutos: 751 (439 en Liga y 312 en Liga de Campeones).

- Goles: 5 (5 en Liga y 0 en Liga de Campeones).

- Disparos: 29 (22 en Liga y 7 en Liga de Campeones).

- Disparos a portería: 11 (9 en Liga y 2 en Liga de Campeones).

- Asistencias: 1 (1 en Liga y 0 en Liga de Campeones).

- Pases: 170 (111 en Liga y 59 en Liga de Campeones).

- Faltas cometidas: 3 (3 en Liga y 0 en Liga de Campeones).

- Faltas sufridas: 15 (7 en Liga y 8 en Liga de Campeones).

- Tarjetas amarillas: 3 (2 en Liga y 1 en Liga de Campeones).

- Tarjetas rojas: 0.

Iñaki Dufour