El look más invernal, y calentito, de Paula Echevarría para estos días

MADRID, 10 (CHANCE)



Paula Echevarría está viviendo uno de los mejores momentos personales y es que desde que anunció que está esperando un hijo con Miguel Torres, no hemos visto dejar de sonreír a la influencer. La actriz no deja de subir contenido a sus redes sociales, como ya saben, es muy dada a colgar sus mejores looks y sus conjuntos diarios en sus redes sociales para que sus seguidores estén informados a la última de todo.



En esta ocasión y para esta semana tan fría, Paula Echevarría ha optado por un look súper invernal, con el que seguro que no ha pasado nada de frío. De abajo a arriba, botas cerradas oscuras, pantalón jogger negro, sudadera básica negra, abrigo de borrego beige y un gorro oscuro.



Un look de lo más informal, pero calentito ante estos días tan fríos que hay en la capital. Y es que se ponga lo que se ponga, Paula Echevarría tiene un gusto exquisito para elegir sus prendas de vestir y sobre todo para conjuntarlas.



Lo que más nos gusta de esta publicación que ha hecho este jueves es la sonrisa que luce en la imagen y es que desde que anunció su embarazo no hemos parado de ver esa mirada con brillo... lo que refleja sin lugar a dudas que está pasando por uno de sus mejores momentos.