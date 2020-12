El BID pondrá a disposición 640 millones de dólares para reconstruir Honduras

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, Eduardo Almeida. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves en Tegucigalpa que pondrá 640 millones de dólares a disposición de Honduras en 2021 para su reconstrucción, un proceso que podría tardar durar hasta cinco años, tras el paso devastador de las tormentas tropicales Eta e Iota.

El representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida, dijo en una conferencia de prensa virtual con periodistas de Tegucigalpa, que el banco multilateral tiene dos fuentes de apoyo para la reconstrucción de la nación centroamericana.

El BID pondrá a disposición de Honduras 240 millones de dólares de su cartera de proyectos para la reconstrucción del país tras los daños severos que dejaron a inicios de noviembre Eta y, dos semanas después, Iota, principalmente en el norte y occidente del país, señaló.

Almeida indicó que el BID aprobará en los próximos dos años 400 millones de dólares más para el proceso de reconstrucción de Honduras.

Hasta ahora, Honduras no tiene cifras oficiales sobre el monto de los daños que Eta e Iota dejaron a su infraestructura, pero algunas fuentes calculan que podrían rondar los 10.000 millones de dólares.

Más de 3,5 millones de personas fueron afectadas, un centenar fallecieron y cerca de 100.000 siguen en albergues temporales, según la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, solicitó la semana pasada al BID que los recursos que el organismo multilateral pretende aprobar para su país en los próximos dos años, se aprueben en 2021, añadió.

HONDURAS DEBE ENDEUDARSE ANTE FALTA DE INGRESOS

La reconstrucción de Honduras "no va ser un proceso corto, será un proceso arduo, porque lo que paso con la producción agrícola (por Eta e Iota) va dejar mucha gente en la pobreza que hoy no está en pobreza", subrayó Almeida.

Aseguró que el impacto de los daños que dejaron Eta, a inicios de noviembre, e Iota, dos semanas después, "es muy grave, muy fuerte" y, además, agudizará más los altos niveles de pobreza en el país centroamericano, donde más el 60 % de sus 9,5 millones habitantes son pobres.

"La única manera que se tiene que resolver (la reconstrucción) es a través de endeudamiento (...), sino hay ingresos, la única solución es endeudarse", señaló el representante del BID en Honduras.

La recuperación de Honduras podría tardar entre "cuatro y cinco años", señaló Almeida, quien indicó que el BID ha destinado 500.000 dólares a la elaboración del plan de recuperación económica y crear una fuerza de tarea para ejecutar el programa.

Eta e Iota, según expertos, causaron más daños en Honduras que el huracán Mitch, entre la última semana de octubre la primera de noviembre de 1998, que cobró unos 5.657 fallecidos y cuantiosas pérdidas económicas.

Honduras atiende con limitaciones las emergencias que han dejado las tormentas tropicales Eta e Iota, al mismo tiempo que enfrenta la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19, que ha dejado cerca de 3.000 muertos, más de 112.000 contagios y más de 500.000 personas sin empleo.