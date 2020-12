El Atlético, entre la tendencia decreciente y otro sorteo temible

EFE/EPA/Christian Bruna

Madrid, 10 dic (EFE).- "Para algunos puede ser normal, pero para mí no es normal, para mí es muy importante", reivindicó Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, por séptima vez en ocho participaciones, pero también con su segundo peor registro de puntos, como segundo por tercer año seguido, en la última jornada y con el sufrimiento irrebatible que soportó en el 0-2 al Salzburgo.

Todo eso lo aboca de nuevo a uno de esos sorteos que nadie quiere. Hay seis posibilidades para él de una complejidad expresiva ya sólo con citar las opciones, con el segundo duelo como visitante y todas, cuanto menos, inquietantes para el Atlético: el Liverpool, el Juventus, el Manchester City, el Dortmund, el PSG y el Chelsea.

"Me parece una maravilla que los octavos de final sean ese tipo de partidos. Queremos partidos grandes, con rivales importantes y si no te tocan ahora te tocarán más adelante. Esta es la Champions", enfatizó Mario Hermoso, el autor del gol que hizo todo posible en Salzburgo. Sin él, probablemente, la duda habría sido aún mayor en el pase, tal y como surgió el encuentro para los rojiblancos.

Hay precedentes recientes con casi todos, menos con el París Saint Germain y el Manchester City. Con el resto sí. El más cercano, con el Liverpool, al que eliminó con dos triunfos el pasado curso en los octavos de final, pero con unas circunstancias extraordinarias, porque el pase en Anfield fue un 'milagro' de Jan Oblak, que soportó más tiros que nunca en la Champions para sostener el 1-0. Luego, en la prórroga, surgió Marcos Llorente con dos goles decisivos (2-3).

El Juventus y Cristiano Ronaldo, más allá de sus dos duelos en la fase de grupos de la pasada campaña, con un empate en el Wanda Metropolitano (2-2) y una derrota en Turín (1-0), y del reencuentro que supondría con Álvaro Morata, rememora uno de los batacazos más sonoros del Atlético en la Liga de Campeones: los octavos de final de 2018-19. Ganó 2-0 en la ida... Y cayó 3-0 en la vuelta, destrozado por tres goles de Cristiano y una versión propia infame.

En la memoria reciente con el Dortmund surge también una de las peores derrotas de Simeone en la Champions: el 4-0 con el que lo doblegó en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 2018-19 en el Signal Iduna Park. Es cierto que el Atlético no mereció tal castigo, pero la contundencia que le salvó este miércoles a él en Salzburgo la sufrió entonces ante el bloque alemán, entonces sin Haaland y hoy con él. En casa, en cambio, le venció bien: 2-0.

El último precedente con el Chelsea se remonta más allá, a 2017-18. No ganó ni en el Wanda Metropolitano -el club inglés fue el primer visitante en vencer allí, por 1-2- ni en Stamford Bridge (1-1), donde culminó su decepcionante eliminación en aquel curso, porque no fue capaz de ganar en ningún duelo al Qarabag (0-0 y 1-1).

"CASI NINGÚN EQUIPO QUIERE JUGAR CONTRA NOSOTROS"

No hay antecedentes entre el Atlético de Simeone y el Manchester City o el París Saint Germain, pero la cantidad de futbolistas formidables que poseen ambas plantillas ya hablan de la dimensión de los dos, ambos a evitar en el sorteo de octavos, en el que sea cual sea el destino de la bola del equipo rojiblanco será un embrollo.

"Pocos equipos o casi ningún equipo quiere jugar contra nosotros. Somos un equipo fuerte, una plantilla amplia, tenemos grandes recambios... Puedo asegurar que sea el rival que sea, el equipo va a salir a competir y a ganar. Seremos un rival complicado", contrapone Hermoso ante lo que le espera al Atlético en el sorteo del lunes.

"Esta victoria nos lleva a un lugar que lo necesitamos, pero que también lo tenemos que disfrutar. Es importante estar en una fase tan importante", enfocó Simeone. El primer objetivo está cumplido. Es indiscutible. Ya está en octavos. Pero los números hablan de que lo ha hecho con su segunda peor puntuación de la actual era.

Sus nueve puntos sólo los rebaja su eliminación en la fase de grupos de la campaña 2017-18. Fue tercero. Entonces sumó siete puntos. El resto son mejores: 16 puntos en 2013-14, 15 en 2016-17, 13 en 2014-15, 2015-16 y 2018-19 y 10 en 2019-20. En tres de los últimos cuatro cursos se concentran sus menores puntuaciones.

SEGUNDO DE GRUPO LAS TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS

A la vez, en las dos últimas ediciones se jugó el pase a los octavos en la cita final, siempre dependiendo de sí mismo, pero siempre con la inquietud que genera jugarlo todo en 90 minutos porque antes no había sido capaz de completar los deberes. No lo hizo hace un año hasta la última cita, porque perdió en Leverkusen y Turín, y no lo ha hecho éste, porque no venció al Lokomotiv ninguno de los dos duelos y porque un gol de Thomas Müller lo pospuso.

También ha sido segundo de grupo. Habitual ahora en las tres campañas más recientes (en 2018-19 superado por el Borussia Dortmund, en 2019-20 por el Juventus y este ejercicio por el Bayern Múnich), no lo había sido nunca antes en la era Simeone.

Hasta el batacazo de su eliminación en esta fase en 2017-18, siempre había encabezado su cuarteto, con los beneficios que conlleva en el sorteo de los octavos de final. Así fue en 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17. En ese periodo fue finalista dos veces, semifinalista una y cuartofinalista otra.

Porque otro de los datos que desprende una tendencia a la baja del Atlético en la Liga de Campeones es su recorrido de rondas en las últimas ediciones. Desde el citado 2016-17, la última vez que fue primero de grupo, el Atlético no va más allá de los cuartos de final del torneo, su límite la última vez: 2-1 contra el Leipzig.

Iñaki Dufour